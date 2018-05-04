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Красноярским родителям расскажут о комплектовании детских садов
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Красноярским родителям расскажут о комплектовании детских садов 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Горячая линия продлится с 7 по 18 мая.
«Традиционно после завершения первого этапа комплектования в наш адрес поступает большое количество вопросов относительно порядка зачисления. Обратившиеся на горячую линию красноярцы смогут задать любые вопросы, касающиеся распределения мест в садиках. Наиболее актуальные из них — сроки выдачи направлений в детские сады, способы обмена, перспективы получения места в желаемом учреждении, правила приема детей в частные сады и многие другие», — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Звонки на прямую линию будут приниматься в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Свои вопросы можно задать по телефонам: 226-15-24 и 226-13-26.
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