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Число кружков и секций увеличат в Воронцовском парке в рамках «Московской смены»
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Число кружков и секций увеличат в Воронцовском парке в рамках «Московской смены» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В парке «Усадьба Воронцово» увеличится количество кружков и секций, организованных в рамках проекта «Московская смена». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила художественный руководитель парка Елена Гончаренко.
«Проект «Московская смена» уже успел зарекомендовать себя в качестве прекрасной альтернативы летнего детского отдыха, ведь не у всех ребят есть возможность поехать куда-то в летний период. Мы планируем увеличение наших кружков, секций, большое количество мероприятий для детей всех ворастов. Есть интересные детские площадки для детей и подростков», — сообщила Е. Гончеренко.
Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 г. примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города. Ребенка можно отдать на интересные ему занятия, которые проведут опытные педагоги. Например, на занятия спортом, уроки профориентации и разнообразные творческие мастер-классы. Выбрать их можно будет в том центре, куда ребенок планирует ходить летом. В этом году время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлили с 09:00 до 19:00 (будние дни).с
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