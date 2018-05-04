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Воспитанники детского сада смогут использовать новые развивающие игрушки
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Воспитанники детского сада смогут использовать новые развивающие игрушки 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: страницы группы в социальных сетях
Воспитанники группы «Капитошки» дошкольной образовательной площадки «Василек» смогут использовать новые игрушки, которые помогут развить мелкую моторику у ребят. Об этом сообщили 3 мая на странице группы в социальных сетях.
При создании этих игрушек педагоги учли необходимые параметры, среди которых: развивающий фактор, доступность, безопасность, вариативность использования, трансформация и другие.
Сотрудники детского сада определили основные цели использования ребятами этих предметов — это развитие интеллекта, психофизического состояния и мелкой моторики рук, сообщили на странице группы «Капитошки» дошкольной образовательной площадки «Василек».
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