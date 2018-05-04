Воспитанники детского сада смогут использовать новые развивающие игрушки

Фото: страницы группы в социальных сетях

Воспитанники группы «Капитошки» дошкольной образовательной площадки «Василек» смогут использовать новые игрушки, которые помогут развить мелкую моторику у ребят. Об этом сообщили 3 мая на странице группы в социальных сетях.

При создании этих игрушек педагоги учли необходимые параметры, среди которых: развивающий фактор, доступность, безопасность, вариативность использования, трансформация и другие.

Сотрудники детского сада определили основные цели использования ребятами этих предметов — это развитие интеллекта, психофизического состояния и мелкой моторики рук, сообщили на странице группы «Капитошки» дошкольной образовательной площадки «Василек».