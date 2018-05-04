В Уфе нашли пропавшего без вести 65-летнего мужчину

В пятницу, 4 мая, волонтеры свернули поиски Ахмета Даминева. 65-летний пенсионер нашелся живым и невредимым. Радостную новость сообщили родные.

— Папа уже дома, все хорошо. Спасибо всем за помощь и поддержку, — сказал сын Ахмета Артур.

Пенсионера искали в течении суток. Он пропал 3 мая: вышел из дома без денег, документов и исчез. Дети пожилого мужчины сразу забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтерам, родные переживали, что пенсионер мог заблудиться или потерять память. Ахмет Даминев перенес инсульт, имел проблемы со здоровьем и передвигался с тростью. К счастью, все обошлось. Где все это время находился мужчина, семья не сообщает.