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В Уфе нашли пропавшего без вести 65-летнего мужчину
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В Уфе нашли пропавшего без вести 65-летнего мужчину 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В пятницу, 4 мая, волонтеры свернули поиски Ахмета Даминева. 65-летний пенсионер нашелся живым и невредимым. Радостную новость сообщили родные.
— Папа уже дома, все хорошо. Спасибо всем за помощь и поддержку, — сказал сын Ахмета Артур.
Пенсионера искали в течении суток. Он пропал 3 мая: вышел из дома без денег, документов и исчез. Дети пожилого мужчины сразу забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтерам, родные переживали, что пенсионер мог заблудиться или потерять память. Ахмет Даминев перенес инсульт, имел проблемы со здоровьем и передвигался с тростью. К счастью, все обошлось. Где все это время находился мужчина, семья не сообщает.
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