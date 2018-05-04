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В Красноярске будет работать горячая линия по вопросам зачисления в детсады
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В Красноярске будет работать горячая линия по вопросам зачисления в детсады 

АиФ Красноярск 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Горячая линия по комплектованию детских садов начнёт работу в Красноярске. Об этом сообщили в городском управлении образования.
Телефон горячей линии будет отвечать с 7 по 18 мая. Работать с красноярцами будут специалисты главного управления образования.
Недавно в Красноярске закончился основной этап распределения мест в дошкольные учреждения на следующий год. Обычно у родителей в этот период возникает много вопросов о порядке зачисления ребятишек в детские сады.
Направления ребятишкам в дошкольные образовательные учреждения города папы и мамы могут получить с 1 июня. Направление, а также необходимый пакет документов для зачисления ребёнка в ДОУ нужно предъявить в течение 60 календарных дней со дня получения. Если этого не сделать во время, документ будет аннулирован.
Комплектование детских садов продлится до 1 сентября. «Горячая» линия по комплектованию детских садов будет работать в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Номер «горячей» линии: 226-15-24 и 226-13-26.
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