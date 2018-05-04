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В РФ предлагают изменить законодательство, направленное на работу с трудными детьми
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В РФ предлагают изменить законодательство, направленное на работу с трудными детьми 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Комиссии по делам несовершеннолетних обяжут сообщать в полицию о семьях, где на детей «оказывают отрицательное влияние»: жестоко обращаются, склоняют к суициду, вовлекают в преступления, а в спецшколах для подростков с общественно опасным поведением могут ограничить пользование мобильными телефонами и интернетом, пишет в пятницу газета «Известия».
«Таким образом правительство намерено актуализировать законодательство, направленное на работу с трудными детьми: поправки в законы «Об основах системы профилактики безнадзорности» и «Об образовании» готовятся к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. Инициативу уже поддержали ФСИН, МВД, Минтруд, Минздрав, Минюст и Генпрокуратура. Эксперты полагают, что документ нуждается в доработке в части мер ресоциализации и реабилитации трудных подростков», — говорится в статье.
Правительство предлагает расширить перечень сведений, которые комиссии обязаны направлять в органы внутренних дел. Так, сообщать в полицию необходимо не только о правонарушениях, совершенных детьми, но и об отрицательном влиянии на несовершеннолетних со стороны взрослых. Кроме того, сотрудники КДН смогут проводить в таких семьях разъяснительную работу, объясняя возможные правовые последствия поведения ребенка. К профилактической работе предлагается подключить службы занятости: к их специалистам будут направлять подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Изменения коснутся и специальных учебно-воспитательных учреждений. Речь идет о школах и колледжах открытого и закрытого типа, куда подростков в возрасте 8–18 лет отправляют согласно постановлению КДН или решению суда. В школы-интернаты открытого типа с согласия родителей попадают те, кто испытывает трудности в учебе и общении. Учреждения закрытого типа — альтернатива колониям, куда подростков направляет суд за совершение преступлений.
По предложению правительства из названий таких организаций уберут слова «для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением». Эта ремарка появилась после принятия закона «Об образовании» в 2012 году. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, регионы давно просят Минобрнауки изменить название соответствующих организаций: с таким документом об образовании выпускники не могут впоследствии устроиться на работу.
Минобрнауки также подготовит единый порядок работы спецучреждений и укажет в нем условия содержания и обучения воспитанников. Так, в закрытых спецшколах предлагается ограничить использование личных телефонов и доступ в интернет. При этом запрет не должен привести к лишению контактов с родителями, сказано в законопроекте.
Второе чтение законопроекта запланировано на 24 мая.
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