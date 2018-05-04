Ещё
В Черемушках расскажут родителям о детских страхах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Черемушках расскажут родителям о детских страхах 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Встреча для родителей, которые хотят узнать про детские страхи, состоится в центре культуры и искусства «Меридиан» 16 мая. На тренинге-лекции родительского клуба семейный и детский психолог Татьяна Рослан раскроет причины возникновения большинства детских страхов — страха наказания, страха ошибки, страха одиночества, а также расскажет об их возрастных особенностях.
«Страх, боязнь чего-либо… Всем, и маленьким, и взрослым, знакомы эти состояния. Родители порой даже не догадываются, что их ребенок чего-то боится, и начинают бить тревогу только тогда, когда замечают серьезные изменения в поведении — неуправляемость, непослушание, нежелание учиться, и как следствие — болезни, неуспеваемость в школе, трудности в общении», — передает пресс-служба «Меридиана».
Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход в конференц-зал будет осуществляться по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте центра.
Мои Черемушки: последние новости
День открытых дверей пройдет в «Юноне» Ученики школы № 1205 показали спектакль «Hamlet» на английском языке В Черемушках пройдет концерт, посвященный Дню Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой16
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
00:56
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение