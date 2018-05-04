В Черемушках расскажут родителям о детских страхах

Встреча для родителей, которые хотят узнать про детские страхи, состоится в центре культуры и искусства «Меридиан» 16 мая. На тренинге-лекции родительского клуба семейный и детский психолог Татьяна Рослан раскроет причины возникновения большинства детских страхов — страха наказания, страха ошибки, страха одиночества, а также расскажет об их возрастных особенностях.

«Страх, боязнь чего-либо… Всем, и маленьким, и взрослым, знакомы эти состояния. Родители порой даже не догадываются, что их ребенок чего-то боится, и начинают бить тревогу только тогда, когда замечают серьезные изменения в поведении — неуправляемость, непослушание, нежелание учиться, и как следствие — болезни, неуспеваемость в школе, трудности в общении», — передает пресс-служба «Меридиана».

Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход в конференц-зал будет осуществляться по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте центра.