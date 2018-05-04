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В середине мая в Самаре распределят свободные места в детских садах
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В середине мая в Самаре распределят свободные места в детских садах 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Самарцы смогут самостоятельно выбрать детский сад, в который будет ходить их ребенок. Во вторник, 15 мая, в областной столице распределят свободные места в дошкольных учреждениях на новый 2018–2019 учебный год. Об этом сообщили в администрации города.
— Для успешного проведения этой процедуры родители должны проверить сведения, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае обнаружения в заявлении неточностей или утративших актуальность данных необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести необходимые поправки, — рассказали в мэрии.
Информацию о свободных местах, которые имеются по состоянию на 15 мая, разместят на странице департамента образования. Их распределение пройдет в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей права на внеочередное или первоочередное предоставление места для ребенка; даты подачи заявления в электронном реестре; возраста ребенка и направленности группы.
О предоставлении места в детском саду родителям сообщат специалисты, воспользовавшись контактными данными из заявления. Самостоятельно с результатами распределения жители Самары могут ознакомиться на сайте.
В случае согласия с предоставленным местом родители должны обратиться в дошкольное учреждение в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Для письменного отказа от места самарцам необходимо обратиться в МФЦ.
В случае неявки родителей для подтверждения согласия или несогласия с предоставленным местом ребенка снимут с очереди в детский сад.
Сейчас мест в детских садах не хватает 3086 самарским малышам. Проблема особенно остро встала в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах. Такая ситуация возникла из-за того, что впервые за 17 лет численность детей в городе превысила 200 тысяч.
Частично ликвидировать очередь помогли построенные в прошлом году детские сады в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Новая Самара. Однако окончательное решение вопроса возможно только с помощью реконструкции, капитального ремонта и строительства дополнительных дошкольных учреждений.
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