Лучшие веревочные парки Москвы

Sky Town

Это один из самых больших веревочных парков в городе, его площадь — около 1000 кв. м. Весь парк поднят на высоту, тут несколько уровней, самый верхний находится на высоте 15 метров. Там же сделали просторную смотровую площадку. Всего в парке 90 канатных переправ и препятствий разных видов и форм. Безопасность на «Паркуре» обеспечена системой непрерывной роликовой страховки — отстегнуться от нее невозможно, так что падение с высоты совершенно исключено. Билет покупается на два часа. С собой надо взять спортивную обувь и удостоверение личности. Дети ростом до 140 см должны идти в сопровождении взрослого или по тарифу «Маршрут с инструктором». Еще тут есть гигантские качели и детская площадка для паркура, но туда нужен отдельный билет.

Адрес: ВДНХ, площадка рядом с павильоном №27 «Физкультура и спорт».

Цены: от 1200 от 3200 рублей

GammyPark

На Поклонной горе парк побольше, тут три уровня сложности. Нижний, самый легкий, подойдет для детей 4-8 лет, а средний и высокий — для детей от 9 лет, подростков и взрослых. Все трассы переплетены между собой, так что всегда есть возможность сменить маршрут, поднявшись выше или спустившись пониже. Всего тут 60 препятствий. Еще есть батуты для малышей, водные шары, скалодром и зона отдыха.

В филиале Олимпийской деревни веревочная конструкция парка состоит из двух уровней. Нижний уровень — это трасса для детей помладше, ее длина 72 метра, она находится на высоте около 1 метра, так что родителям очень удобно помогать ребенку на маршруте. Верхний уровень подойдет старшим детям (от 140 см) и взрослым. Длина этого маршрута — 42 метра, он находится на высоте 4 метра.

Адреса: Парк Победы на Поклонной горе (ул. Братьев Фонченко), Парк Олимпийской деревни (ул. Лобачевского)

Цены: будни — На Поклонной горе 499-699 руб. за 30 минут, в Олимпийской деревне от 300 руб.

Панда Парки

Детские маршруты есть во всех парках, кроме Измайловского. С детьми от трех лет лучше всего выбрать Митино или Коломенское — там есть маршрут с сетками на высоте 1-1,5 метра. С детьми старше 4 лет можно идти в Сокольники, Фили и в Мещерский парк, там детские маршруты рассчитаны на детей от 90 см. В Таганском парке только один маршрут, детский, он расположен на высоте 1 метр и рассчитан на детей от 110 см.

В Измайловском парке — два маршрута, но зато они очень длинные и расположены прямо в кронах деревьев. Один маршрут — от 130 см, второй — от 140 см, так что для совсем малышей тут ничего нет.

В Сокольниках маршруты (кроме детского) рассчитаны на детей от 135 см.

Ну а самые страшные и сложные маршруты для экстремалов — в парках Фили и Мещерский.

Адреса: Парк «Фили», Парк «Сокольники», Измайловский парк, Мещерский пруд, Коломенское, Митино, Орехово, Таганский парк, Зеленопарк и Ривьера.

Панда Парк в Мещерском парке

Этот парк сделан в тематике «Дикий запад» и расположен прямо в лесу. Он самый большой из всех московских Панда Парков. Здесь 8 веревочных маршрутов, каждый из которых состоит примерно из 10 препятствий — троллей, крокодил, подвесные платформы, спираль ДНК, велосипед, гимнастические кольца, подвесные качающиеся бревна. Маршруты располагаются отдельно и не пересекаются между собой. Они рассчитаны на разный возраст (дети от 90 см и взрослые) и на разный уровень подготовки. Любую тропу можно пройти за 20-40 минут. Еще тут есть арбалетно-лучный тир и совсем скоро откроется аттракцион «Старатель» — можно будет попробовать себя в роли золотоискателя.

Адрес: Воскресенская улица, 1А с1 Цена: 300-400 руб. будни, 400-500 руб. выходные

Панда Парк в Коломенском

В этом парке 3 маршрута, в том числе для самых маленьких, с сеткой. Он расположен на высоте 1-1,5 метра, так что родителям удобно помогать ребенку.

Для детей постарше и взрослых есть 40-метровый троллей, спускающийся с высоты 6 метров. Этот аттракцион очень похож по ощущениям на тарзанку.

Адрес: просп. Андропова, 39 Цена: 300-350 руб. будни, 300-400 руб. выходные

Панда Парк в Орехово

Этот Панда Парк специализируется на командном прохождении маршрутов. То есть сюда можно приходить целыми классами или компанией (от 5 человек). Здесь два веревочных курса — верхний и нижний. По маршруту группа идет вместе с инструктором. Детский маршрут и скалодром — от 110 см, троллей с 12 лет. Бронировать посещение лучше заранее, дня за три. В будни парк не работает.

Адрес: Шипиловский проезд, напротив д. 63, корп. 1 Цена: 200-400 руб.

Zaмания

Это крытый парк, так что он работает круглый год в любую погоду. Вообще у Zaмании несколько парков в торговых центрах, но веревочный парк есть только в Косино. Кроме веревочных аттракционов тут есть еще батуты, два лабиринта (с горками и пневмопушками для детей постарше и для малышей), скалодром и тюбинг. Сюда можно приходить с малышами — для них тут обустроены активная зона и место для тихого отдыха. Для посещения веревочного парка нужно иметь сменную обувь и письменное разрешение от родителей. Сменную обувь можно взять в аренду за 50 рублей. На территории парка есть кафе, wi-fi, настольные игры и библиотека.

Адрес: ТЦ Косино Парк, ул. Святоозерская, 1а, 2 этаж

Цена: 600 руб. в будни, 1200 руб. выходные

Эверест

В этом парке три маршрута — лёгкий, средней сложности и для продвинутых. Самый легкий — для детей от трех лет. Средний — для детей выше 120 см, а сложный — для тех, кто выше 140 см. В этом веревочном парке есть передвижные платформы и тросы, скалолазное полотно, шатающиеся балки и другие препятствия. Система страховки основана на принципе беспрерывного контроля. При покупке билета для ребенка 3-6 лет дают один бесплатный билет для сопровождающего взрослого. Парк открыт круглый год.

Адрес: Парк Skazka (ул. Крылатская, д. 15, стр. 1)

Цены: 300-500 руб. будни, 500-800 руб. выходные

Пещера

Этот веревочный городок находится внутри торгового комплекса «Спортекс», на скалодроме. Веревочные маршруты высотой 4-6 метров разделены на несколько направлений. На каждом этапе по 8 препятствий разного уровня сложности. На всех маршрутах стоит система беспрерывной страховки. Главная особенность этого парка — приглушенный свет и неоновые рисунки на стенах, так что получается этакое космическое ультрафиолетовое пространство. Парк не предназначен для детей младше 7 лет. С собой нужно взять спортивную обувь. Можно заказать проход трассы с инструктором.

Адрес: ТРК «СпортEX, ул. 5-я Кабельная, дом 2 Цены: 400 руб.

Это вообще-то батутный парк, но тут есть и веревочный городок. Городок расположен на двух уровнях, нижний — для детей, верхний — для взрослых. Детский уровень рассчитан на детей 3-10 лет, взрослый парк — для взрослых и детей старше 10 лет, но если у ребенка есть спортивная подготовка, то пустят и в 8 лет. В билет входят батуты и скалодром. Лучше взять с собой сменную обувь.

Адрес: Торговый центр „Капитолий“ (Севастопольский пр., д. 11е, 3 этаж)

Цены: 600 руб. будни, 800 руб. выходные

Дикие белки

Это семейный парк приключений, расположенный на территории в два гектара. Кроме веревочного парка тут есть аттракционы, батуты и зооуголок. Веревочных парков тут целых два. Это маршруты с препятствиями, соединенные домиками на деревьях. Маршрут поднят довольно высоко, на 5-6 метров, но благодаря сетке с двух сторон и беспрерывному страховочному тросу (когда карабин не нужно отстегивать и снова пристегивать) на этот маршрут можно пускать детей уже с 4 лет. Правда, дети младше семи лет должны идти в сопровождении родителей. Сюда хорошо приезжать на целый день — в парке есть гамаки, столики, беседки, место для барбекю и бутербродная. В дождливую погоду парк не работает.

Адрес: Московская обл., Чеховский р-н., вблизи д. Оксино

Цены: входной билет в парк: 600-1200 руб., веревочный городок: 500 руб.

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