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В дошкольном отделении защитили проект «Моя Родина — Россия!»
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В дошкольном отделении защитили проект «Моя Родина — Россия!» 

Вестник района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Ученики подготовительной группы детского сада ОК «Юго-Запад» защитили проект «Моя Родина — Россия!» Воспитать любовь ребят к родному краю и желание его защищать стремились сформировать воспитатели на этом занятии.
Через коллективную игровую форму урока дети постигали моральные основы жизни российского гражданина. Они запомнили важное — России служили герои, подвигами которых нужно гордиться. Дети разгадывали тематические кроссворды, участвовали в разнообразных конкурсах, пели патриотические песни и танцевали.
«Нравственно — патриотическое воспитание одно из важнейших звеньев воспитательной работы сегодня, когда мы наблюдаем падение нравственных ценностей в обществе, разрушение семейных традиций, культуры в целом», — считают руководители проекта Жаркова Алиса Олеговна и Рязанкина Евгения Александровна.
Для того чтобы ценить и любить свою страну детям необходимо знать ее историю. Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории России, ее героями, традициями и, как отмечают педагоги, способствует формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Россию от врагов. Проект также знакомит детей с государственными праздниками, дает представление о Российской армии, о трудной и почетной обязанности защищать Родину. Защита проекта прошла в увлекательной форме.
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