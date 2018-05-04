В дошкольном отделении защитили проект «Моя Родина — Россия!»

Ученики подготовительной группы детского сада ОК «Юго-Запад» защитили проект «Моя Родина — Россия!» Воспитать любовь ребят к родному краю и желание его защищать стремились сформировать воспитатели на этом занятии.

Через коллективную игровую форму урока дети постигали моральные основы жизни российского гражданина. Они запомнили важное — России служили герои, подвигами которых нужно гордиться. Дети разгадывали тематические кроссворды, участвовали в разнообразных конкурсах, пели патриотические песни и танцевали.

«Нравственно — патриотическое воспитание одно из важнейших звеньев воспитательной работы сегодня, когда мы наблюдаем падение нравственных ценностей в обществе, разрушение семейных традиций, культуры в целом», — считают руководители проекта Жаркова Алиса Олеговна и Рязанкина Евгения Александровна.

Для того чтобы ценить и любить свою страну детям необходимо знать ее историю. Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории России, ее героями, традициями и, как отмечают педагоги, способствует формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Россию от врагов. Проект также знакомит детей с государственными праздниками, дает представление о Российской армии, о трудной и почетной обязанности защищать Родину. Защита проекта прошла в увлекательной форме.