Библиотека «Проспект» приглашает на мастер-класс

12 мая в 14.00 библиотека № 169 «Проспект» приглашает детей и взрослых на мастер-класс в теневом театре.

Детям будет интересно посмотреть и послушать сказки Н. Абрамцевой. А затем под руководством опытного педагога создать контуры и показать свой маленький спектакль.

Продолжительность: 60 минут.

Возраст участников: 5+

Информация по телефону: +7 (495) 438-95-10, e-mail: prospekt@cbsuzao.ru Запись обязательна.

Мастер-класс состоится при условии записи не менее 10 человек.

Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).