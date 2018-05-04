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Библиотека «Проспект» приглашает на мастер-класс
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Тест: помните ли вы фильм "Девчата"
Тест: помните ли вы фильм "Девчата"

Библиотека «Проспект» приглашает на мастер-класс 

Наш Теплый стан 49 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
12 мая в 14.00 библиотека № 169 «Проспект» приглашает детей и взрослых на мастер-класс в теневом театре.
Детям будет интересно посмотреть и послушать сказки Н. Абрамцевой. А затем под руководством опытного педагога создать контуры и показать свой маленький спектакль.
Продолжительность: 60 минут.
Возраст участников: 5+
Информация по телефону: +7 (495) 438-95-10, e-mail: prospekt@cbsuzao.ru  Запись обязательна.
Мастер-класс состоится при условии записи не менее 10 человек.
Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).
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