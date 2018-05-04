День открытых дверей пройдет в «Юноне»

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появится возможность обрести семью и новых друзей — завтра, 5 мая, центр содействия семейному воспитанию «Юнона» проведет День открытых дверей.

Посетители смогут ознакомиться с условиями жизни воспитанников учреждения, а также получить консультации специалистов по вопросам усыновления. К участию в мероприятии приглашаются москвичи, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем (попечителем), приемным родителем, а также те, кто только проходит подготовку в «школах приемных родителей».

Мероприятие состоится в ГКУ ЦССВ «Юнона» (бывший ДДИ № 7) по адресу: улица Профсоюзная, дом 47, корпус 2. Начало в 10:00 (регистрация с 09:30, при себе иметь паспорт). Телефон для справок: 8 (499) 120-23-17; 128-77-52.