АиФ-Алтай объявляет конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!» 

Дети любят рисовать, играть и просто обожают всё самое вкусное. Например, молоко, йогурты, сырки. А когда за творчество и полезный завтрак можно выиграть приз, то это вдвойне приятно!
Итак, родители, вашему ребёнку от 6 до 12 лет и он обожает рисовать? Значит, конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый…!» именно для вас.
Принять участие и выиграть вкусные и полезные призы — легко! Главное — успеть до 20 мая!
Условия:
1. Купить продукцию марки «Молочная сказка», сохранить чек.
2. Дать возможность ребёнку создать рисунок на тему молока и его пользы для детей (Пусть разгуляется фантазия маленького творца! На рисунке могут быть: коровы или завод по производству молока, йогурта, сыра; люди, работающие на производстве и др).
3. Прислать фото или скан рисунка на электронный адрес konkurs.aif@mail.ru до 20 мая 2018 года.
4. Пригласить друзей и знакомых для голосования.
Победителя ждут призы:
Вкусный подарок от Барнаульского молочного комбината. Подарочный сертификат от Профессорской клиники Алтайского государственного медицинского университета на ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов для детей. Специальный приз от газеты АиФ-Алтай.
О всех подробностях акции узнавайте по номеру телефона 8 (385 2) 722-040.