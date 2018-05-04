АиФ-Алтай объявляет конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!»

Дети любят рисовать, играть и просто обожают всё самое вкусное. Например, молоко, йогурты, сырки. А когда за творчество и полезный завтрак можно выиграть приз, то это вдвойне приятно!

Итак, родители, вашему ребёнку от 6 до 12 лет и он обожает рисовать? Значит, конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый…!» именно для вас.

Принять участие и выиграть вкусные и полезные призы — легко! Главное — успеть до 20 мая!

Условия:

1. Купить продукцию марки «Молочная сказка», сохранить чек.

2. Дать возможность ребёнку создать рисунок на тему молока и его пользы для детей (Пусть разгуляется фантазия маленького творца! На рисунке могут быть: коровы или завод по производству молока, йогурта, сыра; люди, работающие на производстве и др).

3. Прислать фото или скан рисунка на электронный адрес konkurs.aif@mail.ru до 20 мая 2018 года.

4. Пригласить друзей и знакомых для голосования.

Победителя ждут призы:

Вкусный подарок от Барнаульского молочного комбината. Подарочный сертификат от Профессорской клиники Алтайского государственного медицинского университета на ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов для детей. Специальный приз от газеты АиФ-Алтай

О всех подробностях акции узнавайте по номеру телефона 8 (385 2) 722-040.