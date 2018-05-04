Ещё
АиФ-Алтай объявляет конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

АиФ-Алтай объявляет конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый!» 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Дети любят рисовать, играть и просто обожают всё самое вкусное. Например, молоко, йогурты, сырки. А когда за творчество и полезный завтрак можно выиграть приз, то это вдвойне приятно!
Итак, родители, вашему ребёнку от 6 до 12 лет и он обожает рисовать? Значит, конкурс «33 коровы! Шедевр родился новый…!» именно для вас.
Принять участие и выиграть вкусные и полезные призы — легко! Главное — успеть до 20 мая!
Условия:
1. Купить продукцию марки «Молочная сказка», сохранить чек.
2. Дать возможность ребёнку создать рисунок на тему молока и его пользы для детей (Пусть разгуляется фантазия маленького творца! На рисунке могут быть: коровы или завод по производству молока, йогурта, сыра; люди, работающие на производстве и др).
3. Прислать фото или скан рисунка на электронный адрес konkurs.aif@mail.ru до 20 мая 2018 года.
4. Пригласить друзей и знакомых для голосования.
Победителя ждут призы:
Вкусный подарок от Барнаульского молочного комбината. Подарочный сертификат от Профессорской клиники Алтайского государственного медицинского университета на ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов для детей. Специальный приз от газеты АиФ-Алтай.
О всех подробностях акции узнавайте по номеру телефона 8 (385 2) 722-040.
АиФ — Алтай: последние новости
«Десятилетие детства»: что получит Алтайский край? В 2018 году увеличена компенсация стоимости путевки в детский лагерь? На Алтае врачи «вырастили» младенца в утробе матери, впавшей в кому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой16
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
00:56
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение