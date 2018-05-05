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Для жителей Владивостока устроили праздничный концерт
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Для жителей Владивостока устроили праздничный концерт 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Он прошёл в сквере Ленина.
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В полдень в сквере имени Ленина собрались горожане и гости краевого центра. Здесь началась концертная программа «За подвиг Ваш благодарим», посвященная предстоящей 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступило АТУ Фрунзенского района.
Поздравили гостей мероприятия с предстоящим Днём Победы руководитель административно-территориального управления района Николай Сурнев и депутат думы города Наталья Войновская. Они пожелали всем крепкого здоровья, счастья, успехов и добра.
«От себя лично и от имени всей администрации города поздравляю вас с наступающим праздником. День Победы — это, пожалуй, самый главный праздник в нашей стране. От всей души желаю всем владивостокцам и гостям нашего города успехов, процветания, крепкого здоровья и мирного неба над головой», — сказал Николай Сурнев.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом. На сцену вышли вокальные коллективы Дворца детского творчества Владивостока. Свои песни исполнили ансамбли «Сударушка», «Алегро», «Школьные года» и «Юный патриот Родины».
А завершилось мероприятие конкурсами и викторинами, победили которых получили памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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