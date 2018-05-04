Детский лагерь RIBAMBELLE

Какие три главных составляющих отличного лета для ребенка? Друзья, игры и свежий воздух. Все это гармонично сочетается в летнем городском лагере RIBAMBELLE Green.

Что такое — детский городской лагерь RIBAMBELLE Green:

это знакомство с природой в центре Москвы: экскурсии по Ботаническому саду МГУ (Аптекарский огород);

это веселье: игры на свежем воздухе с любимыми героями сказок и мультфильмов;

это развитие в игровой форме: творческие и познавательные занятия с педагогами;

это вкусно: особое детское меню, составленное шеф-поваром RIBAMBELLE;

это дружба.

Ребят ждут игры с друзьями и аниматорами, развивающие занятия с опытными педагогами и, конечно, зеленый мир Ботанического сада.

Яркое и увлекательное лето в городе возможно. Каждый день — новая программа, каждый месяц — новая тематика лагеря. Скучать не придется.

Где: RIBAMBELLE Green Ботанический преулок, д. 5 Когда: 4 июня — 24 августа Стоимость: Полный день 11:00 — 19:00, один день — 2 900 рублей, абонемент на смену — 14 500 рублей

Сокращенный день 11:00 — 15:00 или 15:00 — 19:00 Один день — 1 500 рублей абонемент на смену — 7 500 рублей.