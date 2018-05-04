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Детский лагерь RIBAMBELLE
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Детский лагерь RIBAMBELLE 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Какие три главных составляющих отличного лета для ребенка? Друзья, игры и свежий воздух. Все это гармонично сочетается в летнем городском лагере RIBAMBELLE Green.
Что такое — детский городской лагерь RIBAMBELLE Green:
это знакомство с природой в центре Москвы: экскурсии по Ботаническому саду МГУ (Аптекарский огород);
это веселье: игры на свежем воздухе с любимыми героями сказок и мультфильмов;
это развитие в игровой форме: творческие и познавательные занятия с педагогами;
это вкусно: особое детское меню, составленное шеф-поваром RIBAMBELLE;
это дружба.
Ребят ждут игры с друзьями и аниматорами, развивающие занятия с опытными педагогами и, конечно, зеленый мир Ботанического сада.
Яркое и увлекательное лето в городе возможно. Каждый день — новая программа, каждый месяц — новая тематика лагеря. Скучать не придется.
Где: RIBAMBELLE Green Ботанический преулок, д. 5 Когда: 4 июня — 24 августа Стоимость: Полный день 11:00 — 19:00, один день — 2 900 рублей, абонемент на смену — 14 500 рублей
Сокращенный день 11:00 — 15:00 или 15:00 — 19:00 Один день — 1 500 рублей абонемент на смену — 7 500 рублей.
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