В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка

Управление МВД по Оренбургской области начало проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка, сообщает Ria56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В дежурную часть поступила информация, что в Первомайскую районную больницу госпитализирован младенец с острым отравлением органическими растворителями.

Сотрудникам полиции предстоит дать оценку действиям родителей ребёнка.

Как напоминают представители правоохранительных органов, во избежание несчастных случаев бытовую химию и опасные вещества нужно хранить в местах, не доступных для детей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.