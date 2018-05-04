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В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка
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В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка 

RT на русском 2 часа назад
Управление МВД по Оренбургской области начало проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка, сообщает Ria56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В дежурную часть поступила информация, что в Первомайскую районную больницу госпитализирован младенец с острым отравлением органическими растворителями.
Сотрудникам полиции предстоит дать оценку действиям родителей ребёнка.
Как напоминают представители правоохранительных органов, во избежание несчастных случаев бытовую химию и опасные вещества нужно хранить в местах, не доступных для детей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.
RT на русском: последние новости
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