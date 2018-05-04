Особенности национального воспитания — культура или якорь?

Сложившаяся за многие века система взглядов, идеалов, традиций и обычаев в формировании характера и поведения подрастающего поколения называется национальным воспитанием. Это явление не один десяток лет изучается учеными и психологами. Несмотря на то, что каждая семья формирует собственный стиль воспитания, она все равно делает это со свойственным своему народу колоритом. Каково же тогда русское народное воспитание и зачем оно жителям 21 века? Попробуем разобраться.

Оглавление

Русское народное воспитание

Что стоит почерпнуть?

Особенности национального воспитания в других странах

Русское народное воспитание

Образцовая семья — многодетная, отец — беспрекословный авторитет, а мать — заботливая хозяйка. Именно к такому идеалу стремились русские семьи несколько веков назад. Дети считались главным богатством, все силы родителей были направлены на «взращивание» нескольких отпрысков. Многодетность тогда являлась вынужденной мерой для полноценного продолжения рода, так как голод, болезни, частые войны и эпидемии стремительно серьезно подкашивали население государства. Чем больше было детей, тем выше шансы на сохранение семейной собственности и самого рода. Издревле на Руси детей воспитывали в духе взаимопомощи и поддержки. Старшие всегда должны были заботиться о младших, а младшие, в свою очередь, признавали авторитет братьев и сестер, сохраняя теплые отношения друг с другом на всю жизнь. Особенное место в семье занимали бабушки и дедушки. Именно от них дети узнавали, что хорошо, а что плохо, как стоит относиться к родителям. Старики прививали малышам любовь к труду и уважительное отношение к часто отсутствующим дома из-за работы в полях родителям. Дедушки и бабушки являлись хранителями фольклора. Это народные сказки, стишки, потешки и частушки, которые так бережно передавали из поколения в поколение русские. Воспитания и развлечения ради рассказываем их и мы своим детям уже в 21 веке. Интересно, что воспитание русских детей проводилось совершенно ненавязчиво. До года малыш чаще всего находился в подвешенной к потолку люльке в окружении нескольких игрушек. Он должен был не отвлекать мать от домашних дел и как можно больше спать, так как считалось, что сил и здоровья чадо набирается именно во сне. Поэтому кроха всегда получал в большом объеме укачивания и колыбельные. Игры с младенцем младше года заключались в основном в подбрасывании, пении песенок и играх с пальчиками и ладошками. После года уход за ребенком со стороны старших сводился к минимуму. Детки рано начинали говорить, так как они вынуждены были заявлять о своих желаниях вслух. Зимой ребенок почти не выходил на улицу, постоянно слушая сказки бабушек и играя с братьями и сестрами, а летом, наоборот, не появлялся дома, проводя все время на улице. Ребенок до семи лет считался несознательным младенцем, поэтому его воспитанием как таковым не занимались, у него не было никаких обязанностей по дому, и даже распорядку дня малыш мог не следовать. С семи лет начинался новый этап в жизни маленького человека — он должен был успеть научиться всему так, чтобы к пятнадцати годам превратиться в полноценного взрослого человека, готового трудиться наравне со всеми. Ребенка родители приучали к труду, обязанностям, которые распределялись в зависимости от пола, стараясь при этом как можно реже наказывать и чаще хвалить за проделанную работу.

Что стоит почерпнуть?

В традиции русского воспитания входило прививание детям любви к семье, отчизне, уважения к старшим, своим предкам. От них требовали почитания отца и матери, заботы о родных и готовности к систематическому тяжелому труду. Многое ли изменилось спустя века? Особенно ценились в русском обществе доброта, умение прощать обиду и готовность к самопожертвованию. Основы такого поведения закладывались через сказки, в которых высмеивались пороки. Это только на первый взгляд лишь необычные истории, на самом деле сказки — тонкий психологический ход. Ребенок отождествляет себя с главным героем, который ведет себя положительно. У сказок всегда хороший конец, и малыш начинает понимать, что лучшие качества человека способны сделать его жизнь счастливой и благополучной, а отрицательное поведение всегда наказывается. Русские народные сказки идеальны для воспитания: простые для восприятия, они помогают детям осознать, какое поведение в обществе поощряется, а какое — наоборот. Еще один момент национального воспитания, который дошел до нас — тяга к семейному творчеству. Раньше на постоянное развлечение ребенка у родных совершенно не было времени, и в ход шло все, что может отвлечь младенца — тряпки, деревянные изделия, глиняные свистульки, погремушки из подручных средств. Сначала дети просто играли, но позже стремились изготовить себе такие «развлечения» самостоятельно. Так у русских детей сформировалась бессознательная тяга к творчеству, тому, что так важно для их умственного и физического развития. Творить стремится каждый малыш, задача родителя — последовать зову народных традиций и удовлетворить желание крохи. Нельзя не уделить внимание и еще одному преимуществу национального русского воспитания. Среди детских развлечений центральное место всегда занимали игры с пальчиками и ладошками, которые развивают мелкую моторику и интеллектуальные способности ребенка. «Ладушки», «Сорока-белобока», «Братцы-пальчики» и подобные игры можно наряду с поучительными поговорками и веселыми потешками назвать богатством нашего традиционного воспитания. Выходит, что особенности национального воспитания — это не только наша культура, но и основа для формирования характера русского человека! Спустя несколько веков мы стремимся привить детям те же черты, что и наши предки, и чаще всего делаем это бессознательно.

Особенности национального воспитания в других странах

Чтобы осознать, насколько уникально понятие национального воспитания, достаточно познакомиться с традициями взаимоотношений с детьми в других странах. В Америке, например, принято с пеленок объяснять малышам их права. Американский ребенок — полноправный член демократичной семьи, он сам решает, что есть, во что одеваться и куда идти. Даже если ему всего пять лет. Внимание французских родителей сосредоточено на том, чтобы воспитать из детей законопослушных граждан и примерных семьянинов. Немецких детей приучают к обязательности, пунктуальности и строгому порядку, малыши в Германии растут очень самостоятельными. Маленькие итальянцы с первых лет привыкают к атмосфере вседозволенности, взрослые им разрешают буквально все, поэтому дети растут очень шумными и порой избалованными. В заключение отметим, что, как показал ряд опросов, большая часть российских мам и пап самым важным признают обучение ребенка трудолюбию и упорству. На второе место родители ставят физическое развитие крохи, потом идут самостоятельность, интеллектуальное развитие, уважение к окружающим и вежливость. Очевидно, что эта система недалеко ушла от той, которую закладывали предки. Так если особенности национального воспитания столь ярко проявляются в современности, стоит ли заглядываться на популярные за рубежом образовательные системы?