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Кузнецова: детские письма и рисунки передадут российским военным в Сирии
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Кузнецова: детские письма и рисунки передадут российским военным в Сирии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РАПСИ
КАЛУГА, 4 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что часть детских писем и рисунков, поступивших на фестиваль «Письмо солдату», направят российским военным, находящимся в Сирии.
"Детские письма и рисунки будут переданы российским воинам, освобождающим Сирийскую Республику от международного терроризма", — сказала она, выступая на торжественном митинге в учебном центре Росгвардии в Калуге.
Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату» проводится в преддверии Дня Победы под эгидой уполномоченного по правам ребенка с 2017 года. В 2018 году фестиваль проходит совместно с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Участники фестиваля пишут сочинение в виде письма солдатам любой исторической эпохи о родине, о ценностях, о военных конфликтах, о мире, о том, что волнует детей в современной истории России. В 2018 году на фестиваль поступило более 4 тыс. писем.
В ходе митинга состоялась церемония принятия в юнармейцы воспитанников Азаровского детского дома и школьников Калужской области, к которым детский омбудсмен обратилась с приветственным словом. «Сегодня не слышно свиста пуль, воя серен, разрывов гранат, но сегодня тоже идет некая война лично каждого и наша общая», — заявила она. «У сегодняшнего оружия другой калибр и другие поражающие элементы. Это лицемерие, это то, что делает нас слабыми, развращает», — отметила Анна Кузнецова.
Кузнецова пожелала детям оставаться верными тому делу, которое они выбрали «Мне очень хочется, чтобы ваши дети гордились вами также, как мы гордимся теми, кто победил в той великой войне», — сказала детский омбудсмен, напомнив о предстоящем праздновании Дня Победы.
"Память об этой войне. Она каждый день, она буквально в крови каждого из нас", — подчеркнула Кузнецова.
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