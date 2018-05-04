Японская вечеринка в клубах Ribambelle

26 мая RIBAMBELLE приглашает детей и родителей на японскую вечеринку. На празднике детей ждут аниме, игры, конкурс караоке и участие в состязаниях сумоистов.

На мастер-классах ребята научатся делать японский веер и готовить сладкие суши, а потом оторвутся на хай-тек дискотеке с японскими трансформерами.

Вечеринка входит в стоимость городка.

Стоимость городка в клубах RIBAMBELLE RIBAMBELLE Green 900 рублей (без ограничения по времени) RIBAMBELLE in the City 1 350 рублей (без ограничения по времени) RIBAMBELLE Vremena Goda 1 час 1100 рублей; 2 часа 800 рублей; 3-й час и последующие 600 рублей.