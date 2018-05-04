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Орловцев научат говорить детям «нет»
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Орловцев научат говорить детям «нет» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В субботу, 5 мая, клинические психологи НКМЦ проведут очередной тренинг для родителей. На этот раз тема встречи звучит так: «Границы и правила. Нужны ли наказания?» Спикером урока станет клинический психолог Наталия Мезенцева.
«Качественное воспитание, которое предполагает доверительную связь с ребёнком, ни в коей мере не отменяет определенных правил и границ для ребенка. Отсутствие правил равно хаосу. Если ребёнок растёт в атмосфере, когда у него нет четких ориентиров на тему «можно/нельзя», это вызывает у него повышение уровня тревоги», — указано в анонсе.
В самом раннем возрасте, когда малыш начинает познавать мир, все трогать, куда-то залезать, он может подвергать себя опасности. Близкие с раннего детства должны вводить правила, чтобы оградить от бед. Если ограничения вводятся грубо и жестко, отношения с ребенком портятся и качественных выводов из ограничений не последует. Если же ребенку позволяют делать все, то может быть болезненна адаптация к внешнему миру, где запретов гораздо больше.
Психолог расскажет, как находить золотую середину в этих двух крайностях. Как останавливать детей в том поведении, которое несёт деструктивный характер, но, в то же время, чтобы этот процесс не разрушал ваших с ним отношений.
Начало встречи в 11:00. Она состоится на 9 этаже параклинического корпуса НКМЦ. Участие бесплатное.
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