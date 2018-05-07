Жители «Европейского берега» жалуются на отсутствие обещанной школы для детей

Жительнице «Европейского берега» Евгении Иваненко пришлось продлить декретный отпуск и самостоятельно воспитывать детей. Места в единственный построенный здесь детский сад уже давно закончились.

«Изначально, когда мы покупали квартиру, нам обещали хороший микрорайон с инфраструктурой, детскими площадками, двумя детскими садами и школой. У меня сейчас двое детей. Мы при рождении ребенка встали на очередь в первый же месяц. Ребенку три года — мы не можем попасть в детский сад», — говорит жительница ЖК «Европейский берег» Евгения Иваненко.

Эти мамы считают, что застройщик про них забыл сразу же после того, как они отдали деньги за комфортное жилье. Многие здесь при выборе квартиры большое внимание уделяли безопасности детей и доступности социальных объектов.

«Мы 95-е в очереди, и гарантии, что мы в мае получим путевку в детский сад, нет», — говорит жительница ЖК «Европейский берег» Татьяна Колесник.

«Нам пообещали, что будет школа, будет второй сад, но ни того, ни другого. Только обещания», — говорит жительница ЖК «Европейский берег» Фания Шафикова.

«Нам обещали школу построить в 2017 году, но не построили! Мы ходим в школу №115, вторая еще дальше находится», — рассказала жительница ЖК «Европейский берег» Татьяна Купчишина.

Журналисты ОТС обратились за разъяснениями к застройщику «Европейского берега» в компанию «Сибакадемстрой», однако там от комментариев на телекамеру отказались, взамен предоставив ответ в письме. В нем говорится, что в настоящее время с мэрией Новосибирска заключено соглашение, в рамках которого застройщик безвозмездно подготовит проект школы. А вот ее строительством уже будут заниматься городские власти. Написано, что школа рассчитана на 825 мест и будет занимать площадь 19 тысяч кв. метров. О сроках начала и окончания строительства ни слова.

Что касается строительства второго детского сада, пресс-секретарь «Сибакадемстроя» Дарья Кондратенко по телефону сообщила: этот вопрос в компании еще даже не обсуждался.