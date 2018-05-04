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В Кемеровской области полицейские установили местонахождение пропавшего подростка
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В Кемеровской области полицейские установили местонахождение пропавшего подростка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне в 18:30 в дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже 14-летнего сына. Полицейские установили, что ребенок находился в Новоильинском районе в гостях у бабушки. Утром он вышел погулять, после чего назад не вернулся, а его телефон оказался выключенным.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели большую работу по установлению места нахождения несовершеннолетнего. Спустя три часа после начала поисков матери без вести пропавшего поступил звонок с телефона сына. Женщина ответила на вызов, но в трубке была тишина. Поняв, что ребенок стесняется своего поступка и не хочет разговаривать с мамой, мобильник взяла инспектор ПДН. Сотруднику полиции удалось разговорить несовершеннолетнего. Мальчик признался, что потерялся, не знает, где находится, очень устал, замерз и хочет есть.
Следуя советам сотрудника полиции, ребенок дошел до магазина и передал трубку продавцу, которая назвала точный адрес. Выяснилось, что мальчик находится в частном секторе Куйбышевского района. На место был направлен наряд ППС, который доставил несовершеннолетнего в отдел полиции.
Ребенок признался, что во время прогулки по городу он заблудился. Преступлений в отношении ребенка не совершалось. После проведения профилактической беседы полицейские передали подростка родителям.
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