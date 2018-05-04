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В Совфеде попросили не лишать соцвыплат находящихся в СИЗО женщин с детьми
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В Совфеде попросили не лишать соцвыплат находящихся в СИЗО женщин с детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов обратился к главе Минюста Александру Коновалову и директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой предусмотреть в концепции реформирования уголовно-исполнительной системы возможность социальных выплат беременным и женщинам с детьми, находящимся в СИЗО.
Как сообщил Кутепов РИА Новости, речь идет, в частности, о пособиях по беременности и родам, по рождению ребенка и по уходу за ним, которых находящиеся в СИЗО женщины лишены.
Как говорится в письмах, направленных Кутеповым на имя Коновалова и Корниенко, эта проблема в числе других, касающихся условий содержания под стражей и отбывания наказания беременными и женщинами с детьми, была выявлена уполномоченными по правам ребенка субъектов РФ.
Также региональные детские омбудсмены указали, что отсутствует возможность оформления свидетельства о рождении и полиса ОМС на ребенка, родившегося в местах заключения, врачи-педиатры в штате СИЗО отсутствуют, а участковые педиатры отказываются наблюдать детей в учреждениях ФСИН, отметил Кутепов. Сенатор также подчеркнул, что, по данным омбудсменов, в СИЗО отсутствуют условия для приготовления пищи детям, опекуны зачастую отказываются привозить детей в колонии на свидание с отбывающими наказание матерями, что препятствует их общению с родителями.
Кутепов просит рассмотреть возможность предусмотреть общение заключенных женщин с детьми и родственниками через интернет (например, с помощью Skype), а также расширить основания применения такой меры пресечения как домашний арест для беременных и женщин с детьми.
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