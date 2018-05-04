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Жительница Башкирии воспитывает 14 детей и собирается усыновить ещё троих
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Жительница Башкирии воспитывает 14 детей и собирается усыновить ещё троих 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жительница Стерлитамакского района Татьяна Кравченко воспитывает 14 детей. При этом только трое детей у неё — родные, остальных ребят она взяла из детского дома. Почти у всех серьёзные врождённые заболевания — у большинства синдром Дауна и ДЦП.
— Не делю детей на своих и чужих, — заявляет женщина.
После безуспешных попыток стать мамой Татьяна усыновила троих детей и неожиданно узнала, что беременна. Женщина уверена, что так её наградила судьба за заботу о детях-инвалидах, сообщает ГТРК «Башкортостан».
По хозяйству многодетной матери помогает бабушка. Без помощи нянь и домработниц в комнатах всегда чистота и порядок. У каждого ребёнка — отдельный шкаф.
Обучают девочек и мальчиков на дому: ежедневно по шесть часов занятий проводят педагоги местной школы.
Старшая дочь Татьяны — Женя, пока единственная, кто самостоятельно ходит в школу. Девочка всерьёз увлекается карате и уже побеждает на соревнованиях.
Средней родной дочке два года, а младшей всего десять месяцев. Женщина говорит, что воспитывать стольких детей непросто — дорогостоящие лекарства получить не так-то просто, а льготные путёвки в санатории и вовсе почти невозможно. В ближайшие дни в дружной семье ожидается пополнение — Кравченко планируют усыновить ещё троих девочек. Вскоре у них появится, хоть и приёмная, но всё-таки мама.
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