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В «Шередарь» приехали дети из 33 регионов РФ, Беларуси и Казахстана
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В «Шередарь» приехали дети из 33 регионов РФ, Беларуси и Казахстана 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В благотворительном фонде «Шередарь» стартовала 25-я реабилитационная смена для детей, перенесших тяжелые заболевания. Как сообщили в фонде, недельную реабилитацию пройдут более 80 детей из 33 регионов России — от Москвы до Красноярска, — а также из Беларуси и Казахстана. В этот раз реабилитационный центр принимает ребят 7-12 лет.
Все дети, приезжающие в «Шередарь», — маленькие герои. Они пережили борьбу со смертельной болезнью — раком. Но болезнь не прошла бесследно: боль, лекарства, больничные палаты — все это ограничило их круг общения, лишило прежних интересов, увлечений и друзей. Реабилитационная программа фонда помогает детям вернуться к нормальной здоровой жизни. Психолого-социальные программы направлены на то, чтобы дети научились ставить новые цели, видеть смысл в жизни, находить друзей и преодолевать трудности.
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