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Клещи жаждут крови
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Клещи жаждут крови 

ТВ-МИГ 49 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса image.krasview.ru  За минувшую неделю клещи покусали 46 человек по всей области, из них 14 раз паразиты присасывались к детям. Суммарно от клещей пострадало уже 96 жителей региона (из них 34 ребёнка). Наибольшая активность паразитов наблюдается в Кольчугинском и Муромском районах, а также во Владимире.
Региональный Роспотребнадзор рапортует: «В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 288.825 га. летне-оздоровительных учреждений».
За четыре месяца текущего года против энцефалита вакцинировано всего лишь 84 человека, из них 2 ребёнка. За прошедшую неделю мониторинга ситуации в области на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 12 клещей, извлечённых из людей. Медики дали заключения — ни в одном не обнаружен антиген вируса энцефалита.
В связи с увеличением активности клещей региональный Роспотребнадзор просит жителей региона быть внимательными при прогулках в полях и лесах. Также стоит уделить внимание и своим четвероногим друзьям — тщательно осматривать питомцев на наличие паразитов.
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