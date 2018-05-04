Клещи жаждут крови

Фото с ресурса image.krasview.ru За минувшую неделю клещи покусали 46 человек по всей области, из них 14 раз паразиты присасывались к детям. Суммарно от клещей пострадало уже 96 жителей региона (из них 34 ребёнка). Наибольшая активность паразитов наблюдается в Кольчугинском и Муромском районах, а также во Владимире.

Региональный Роспотребнадзор рапортует: «В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 288.825 га. летне-оздоровительных учреждений».

За четыре месяца текущего года против энцефалита вакцинировано всего лишь 84 человека, из них 2 ребёнка. За прошедшую неделю мониторинга ситуации в области на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 12 клещей, извлечённых из людей. Медики дали заключения — ни в одном не обнаружен антиген вируса энцефалита.

В связи с увеличением активности клещей региональный Роспотребнадзор просит жителей региона быть внимательными при прогулках в полях и лесах. Также стоит уделить внимание и своим четвероногим друзьям — тщательно осматривать питомцев на наличие паразитов.