Добрые сказки Натальи Абрамцевой прочтут на Перерве

Традиционная встреча детского клуба читателей «Живая книга» состоится в воскресенье, 6 мая, в библиотеке №129 на улице Перерва. Малышам почитают добрые сказки Натальи Абрамцевой

Об этом сообщила заведующая библиотекой Елена Пеленова.

— Участники литературного клуба познакомятся со сказочными историями и поиграют в развивающие игры. Мероприятие рассчитано на детей от 3 лет, — отметила Елена Пеленова

Заседание детского литературного клуба начнется в 11.30 по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Участие бесплатное. Можно зарегистрироваться по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/579225/. (то)