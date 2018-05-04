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Добрые сказки Натальи Абрамцевой прочтут на Перерве
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Добрые сказки Натальи Абрамцевой прочтут на Перерве 

Управа района Марьино 38 минут назад
Традиционная встреча детского клуба читателей «Живая книга» состоится в воскресенье, 6 мая, в библиотеке №129 на улице Перерва. Малышам почитают добрые сказки Натальи Абрамцевой.
Об этом сообщила заведующая библиотекой Елена Пеленова.
— Участники литературного клуба познакомятся со сказочными историями и поиграют в развивающие игры. Мероприятие рассчитано на детей от 3 лет, — отметила Елена Пеленова.
Заседание детского литературного клуба начнется в 11.30 по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Участие бесплатное. Можно зарегистрироваться по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/579225/. (то)
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