Весну и скворцов встречают дошколята из Богородского

В районном детском саду прошла тематическая экскурсия «Весна — красна!».

Воспитанники 4-го дошкольного отделения школы №1795 «Лосиноостровская» на прошлой неделе решили понаблюдать, как с наступлением теплых дней изменились деревья и другие растения.

Целью экскурсии, по словам воспитателя Н. В. Беликовой, стало формирование у детей осознано-правильного отношения к природе. Дошколята радовались первым цветам и первой весенней травке.

Наибольший восторг вызвало у малышей известие, что в детский сад скоро прилетят певцы весны — скворцы, и будут жить они в скворечниках, которые они подготовили для птиц вместе со своими родителями.

После экскурсии воспитатель отметила, насколько важно воспитывать у детей бережное отношение к природе. Наблюдение — это очень сложный вид деятельности, включающий различные сенсорные, психические и мыслительные процессы. Он опирается на эмоциональные стороны личности ребенка.