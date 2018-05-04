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Весну и скворцов встречают дошколята из Богородского
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Весну и скворцов встречают дошколята из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 25 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В районном детском саду прошла тематическая экскурсия «Весна — красна!».
Воспитанники 4-го дошкольного отделения школы №1795 «Лосиноостровская» на прошлой неделе решили понаблюдать, как с наступлением теплых дней изменились деревья и другие растения.
Целью экскурсии, по словам воспитателя Н. В. Беликовой, стало формирование у детей осознано-правильного отношения к природе. Дошколята радовались первым цветам и первой весенней травке.
Наибольший восторг вызвало у малышей известие, что в детский сад скоро прилетят певцы весны — скворцы, и будут жить они в скворечниках, которые они подготовили для птиц вместе со своими родителями.
После экскурсии воспитатель отметила, насколько важно воспитывать у детей бережное отношение к природе. Наблюдение — это очень сложный вид деятельности, включающий различные сенсорные, психические и мыслительные процессы. Он опирается на эмоциональные стороны личности ребенка.
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