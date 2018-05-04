Больших успехов добилась «Маленькая страна» из Измайлова

Измайловские дошколята стали дипломантами II степени городского конкурса «Карусель».

В конце апреля творческий коллектив «Маленькая страна» из дошкольного отделения школы №2094 успешно выступил на городском конкурсе «Карусель», который проходил в рамках образовательного проекта «Необычное в обычном».

Измайловские дети вместе с музыкальным руководителем Светланой Чудаковой стали дипломантами II степени в номинации «Танцевальное творчество». Это первый большой успех многих мальчишек и девчонок, которых, наверняка, еще ждет множество побед и открытий.

Напомним, что конкурс «Карусель» проводился в целях выявления одаренных детей и лучших творческих детских коллективов образовательных организаций Москвы, поддержки и развития культурных традиций дошкольного образования.