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Больших успехов добилась «Маленькая страна» из Измайлова
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Больших успехов добилась «Маленькая страна» из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Измайловские дошколята стали дипломантами II степени городского конкурса «Карусель».
В конце апреля творческий коллектив «Маленькая страна» из дошкольного отделения школы №2094 успешно выступил на городском конкурсе «Карусель», который проходил в рамках образовательного проекта «Необычное в обычном».
Измайловские дети вместе с музыкальным руководителем Светланой Чудаковой стали дипломантами II степени в номинации «Танцевальное творчество». Это первый большой успех многих мальчишек и девчонок, которых, наверняка, еще ждет множество побед и открытий.
Напомним, что конкурс «Карусель» проводился в целях выявления одаренных детей и лучших творческих детских коллективов образовательных организаций Москвы, поддержки и развития культурных традиций дошкольного образования.
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