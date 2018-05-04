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«Без электронных табло пока обойдемся. Главное — безопасность детей»
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«Без электронных табло пока обойдемся. Главное — безопасность детей» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О необходимости срочной реконструкции прогулочных веранд на территориях детских садов рассказали на слушаниях родители воспитанников. В некоторых учреждениях так называемые теневые навесы находятся в аварийном состоянии и уже опасны для детей. Для реконструкции всех объектов требуется около 49 млн рублей, в бюджете 2018 года на эти цели было заложено 14 млн  «И вот сейчас мы еще более 5 млн рублей дали дополнительно при корректировке бюджета. Потребность составляет более 29 млн Надеюсь, что при получении дисконта по итогам разыгрывания конкурсов мы еще добавим. Для нас это серьезный проект, мы пообещали избирателям, задекларировали, значит, надо выполнять. Без табло мы переживем, а вот без теневых навесов — сложнее. Это безопасность детей», — отметила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.
Несмотря на то, что проект по установке электронных табло набрал большинство голосов горожан в рейтинговом голосовании, народные избранники решили, что его реализацию можно отложить.
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