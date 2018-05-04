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Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в городской акции «Дети Москвы — детям Сирии»
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Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в городской акции «Дети Москвы — детям Сирии» 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, который расположен на улице Цимлянской, приняли участие в городской благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи «Дети Москвы — детям Сирии». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Студенты и педагоги нашего колледжа приняли активное участие в акции по сбору помощи для детей из Восточной Гуты в пригороде Дамаска. Собранные вещи были переданы во Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах, который выступил организатором данной акции. После того, как вещи были расфасованы и упакованы, их транспортным самолетом доставили в Сирию, — сообщил сотрудник администрации.
Напомним, что колледж №26 расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
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