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В Петербурге суд заставил отца отдать на лечение онкобольного ребенка
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В Петербурге суд заставил отца отдать на лечение онкобольного ребенка 

Ридус 3 часа назад
В Петербурге отец ребенка, больного раком, после того как тот прошел курс химиотерапии, посчитал, что этого лечения вполне достаточно, однако мать мальчика и врачи настаивали на обратном.
В итоге пришлось обращаться в суд, который признал отказ гражданина от продолжения лечения ребенка противоречащим интересам несовершеннолетнего, сообщает портал Medrussia.
«В день возбуждения исполнительного производства судебный пристав посетил квартиру должника. Он рассказал гражданину о последствиях уклонения от исполнения судебного решения и мерах принудительного исполнения, которые могут быть к нему применены», — сообщили изданию в пресс-службе петербургского УФССП.
После беседы с отцом ребенка судебного пристава, мальчик на следующий же день вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение.
Как ранее писал «Ридус», в Липецке окнобольному подростку отказали в обучении в гимназии, а в Пермском крае больную раком девочку вынудили бросить школу.
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