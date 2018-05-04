В Петербурге суд заставил отца отдать на лечение онкобольного ребенка

В Петербурге отец ребенка, больного раком, после того как тот прошел курс химиотерапии, посчитал, что этого лечения вполне достаточно, однако мать мальчика и врачи настаивали на обратном.

В итоге пришлось обращаться в суд, который признал отказ гражданина от продолжения лечения ребенка противоречащим интересам несовершеннолетнего, сообщает портал Medrussia.

«В день возбуждения исполнительного производства судебный пристав посетил квартиру должника. Он рассказал гражданину о последствиях уклонения от исполнения судебного решения и мерах принудительного исполнения, которые могут быть к нему применены», — сообщили изданию в пресс-службе петербургского УФССП.

После беседы с отцом ребенка судебного пристава, мальчик на следующий же день вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение.