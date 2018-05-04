Глава комитета СФ предложил Минюсту этапировать заключенных беременных в купе пассажирских поездов 

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил письмо на имя министра юстиции России Александра Коновалова с просьбой разрешить этапирование заключенных беременных и женщин с детьми в купе пассажирского поезда до ближайшей к месту отбывания наказания железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«Сегодня сенатор Андрей Кутепов направил письмо министру юстиции России Александру Коновалову с предложениями. Среди них предложение разрешить этапирование беременных и женщин с детьми в купе пассажирского поезда до ближайшей к месту отбывания наказания железнодорожной станции», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время, отметили в пресс-службе, заключенных перевозят в специальных вагонах, оборудованных камерами и нарами.
Кроме того, в письме на имя министра уточняется ряд проблем, которые были выявлены в результате мониторинга ситуации в субъектах РФ. Так, в частности, уполномоченные по правам ребенка отмечают отказы в назначении пособий по беременности и родам, по рождению ребенка и по уходу за ним в связи с нахождением женщины в СИЗО, неурегулированность вопроса проживания женщин с детьми до трех лет, отсутствие в действующем законодательстве нормы жилой площади на ребенка в СИЗО.
Отмечается, что в письме А. Кутепов также предложил распространить предусмотренные действующим законодательством соцвыплаты на заключенных беременных и родивших женщин, не работающих на момент рождения ребенка, разработать на федеральном уровне порядок обеспечения детей в СИЗО специальным питанием, средствами по уходу и лекарствами, ограничить случаи разлучения рожениц с младенцами.
Уточняется, что аналогичное письмо сегодня направлено сенатором в адрес директора ФСИН Геннадия Корниенко. «А. Кутепов обращается к обоим руководителям с просьбой дать оценку указанным предложениям и рассмотреть возможность их реализации в рамках Концепции реформирования уголовно-исполнительной системы», — сообщает пресс-служба.