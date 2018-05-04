Ещё
В Финляндии задержана гражданка Зимбабве, прилетевшая из России с чужими детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Финляндии задержана гражданка Зимбабве, прилетевшая из России с чужими детьми 

RT на русском 3 часа назад
В Финляндии сотрудники погранслужбы задержали гражданку Зимбабве по подозрению в попытке нелегально перевезти двух несовершеннолетних детей в Ирландию.
Об этом говорится в распространенном заявлении пограничной охраны.
Отмечается, что женщина с детьми 7 и 14 лет прибыла на самолёте из России.
«Женщина и дети прибыли в Финляндию на самолёте из России и должны были вылететь в Ирландию», — говорится в сообщении.
Она была задержана из-за противоречивых сведений о знакомстве с детьми и целях совместной поездки.
В настоящее время продолжается расследование.
RT на русском: последние новости
В Оренбургской области начали проверку из-за отравления четырёхлетнего ребёнка СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана В Удмуртии летом откроется почти 650 детских лагерей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой25
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение