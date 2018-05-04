В Финляндии задержана гражданка Зимбабве, прилетевшая из России с чужими детьми

В Финляндии сотрудники погранслужбы задержали гражданку Зимбабве по подозрению в попытке нелегально перевезти двух несовершеннолетних детей в Ирландию.

Об этом говорится в распространенном заявлении пограничной охраны.

Отмечается, что женщина с детьми 7 и 14 лет прибыла на самолёте из России.

«Женщина и дети прибыли в Финляндию на самолёте из России и должны были вылететь в Ирландию», — говорится в сообщении.

Она была задержана из-за противоречивых сведений о знакомстве с детьми и целях совместной поездки.

В настоящее время продолжается расследование.