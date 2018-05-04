Школьникам рассказали о правилах безопасного летнего отдыха

27 апреля в школе № 1980 состоялся Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В рамках проведения мероприятий Года культуры безопасности, преподавателями-организаторами 27 апреля проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия посвятили безопасному отдыху детей в летний период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения детей в природной среде, в том числе на воде. Учащимся рассказали о том, что надо делать при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в местах массового пребывания людей.