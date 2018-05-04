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Школьникам напомнили, что надо делать в случае возникновения ЧС
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Школьникам напомнили, что надо делать в случае возникновения ЧС 

Управа района Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1980, 27 апреля состоялся Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности».
В рамках проведения мероприятий Года культуры безопасности, преподавателями-организаторами 27 апреля были проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия были посвящены безопасности детей в летний период, подготовке школьников к летним каникулам, правилам поведения детей в природной среде, в том числе на воде.
Ученикам рассказали о том, что надо делать при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в местах массового скопления людей.
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