Школьникам напомнили, что надо делать в случае возникновения ЧС

Как сообщается на сайте школы № 1980, 27 апреля состоялся Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности».

В рамках проведения мероприятий Года культуры безопасности, преподавателями-организаторами 27 апреля были проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия были посвящены безопасности детей в летний период, подготовке школьников к летним каникулам, правилам поведения детей в природной среде, в том числе на воде.

Ученикам рассказали о том, что надо делать при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в местах массового скопления людей.