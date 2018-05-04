В парке «Усадьба Воронцово» увеличится количество кружков и секций

Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 году примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания.

«Проект «Московская смена» уже успел зарекомендовать себя в качестве прекрасной альтернативы летнего детского отдыха, ведь не у всех ребят есть возможность поехать куда-то в летний период. Мы планируем увеличение наших кружков, секций, большое количество мероприятий для детей всех возрастов. Есть интересные детские площадки для детей и подростков», — сообщила художественный руководитель парка Елена Гончаренко.