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В парке «Усадьба Воронцово» увеличится количество кружков и секций
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В парке «Усадьба Воронцово» увеличится количество кружков и секций 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 году примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания.
«Проект «Московская смена» уже успел зарекомендовать себя в качестве прекрасной альтернативы летнего детского отдыха, ведь не у всех ребят есть возможность поехать куда-то в летний период. Мы планируем увеличение наших кружков, секций, большое количество мероприятий для детей всех возрастов. Есть интересные детские площадки для детей и подростков», — сообщила художественный руководитель парка Елена Гончаренко.
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