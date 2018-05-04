Юных косино-ухтомцев познакомили с создателем льва Бонифация 

В кожуховской библиотеке, расположенной на Лухмановской, состоялась беседа, посвященная художнику-мультипликатору С. Алимову. В ходе традиционного мастер-класса детей научили делать забавную поделку из подручных материалов.
Детям показали мультфильм о мудром и воспитанном льве Бонифации, который отправился на каникулы к своей бабушке и по пути нашел много друзей. Многим знаком этот экранный образ, но не многие знают, кто является его создателем.
Главный библиограф библиотеки №101 Татьяна Пестова поведала детям о замечательном художнике-мультипликаторе Сергее Алимове, которому в эти дни исполнилось восемьдесят лет.
После просмотра мультика детей задействовали в интересный мастер-класс. Ребята своими руками сделали корзинку с цветами из 2-х картонных тарелок и цветной бумаги — очень похожую на те, которые можно встретить в мультфильмах Сергея Алимова.