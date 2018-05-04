В Перми задержали троих детей, которые ползали под грузовым поездом

В Перми сотрудники полиции на Транспорте и работники вневедомственной охраны задержали троих детей, которые ползали под грузовым поездом в районе железнодорожной станции Пермь I.

Детей обнаружили на путях в майские праздники во время профилактического рейда. 12-летний мальчик, девятилетняя девочка и её шестилетний брат шли домой с набережной Камы. На их пути стоял железнодорожный состав, обходить который они поленились, и решили пролезть под ним. Ребята рассказали, что и утром, когда шли гулять, пробирались к реке тем же маршрутом, и переходят железнодорожные пути в неустановленном месте регулярно.

Детей доставили в служебное помещение транспортной полиции и сообщили о происшествии их родителям, а затем со всей семьёй провели профилактическую беседу.

«Правоохранители выяснили, что дети живут недалеко от железной дороги, что родители не знали о том, где находятся и чем заняты в свободное время их несовершеннолетние дети. В отношении трёх законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей транспортные полицейские составили административные протоколы», — рассказали в транспортной полиции Пермского края.