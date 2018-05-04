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Во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится награждение участников семейного квеста
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Во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится награждение участников семейного квеста 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во вторник, 8 мая, в честь праздника Великой Победы во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» подведут итоги семейного патриотического квеста. Гостей ожидает насыщенная программа.
— 8 мая, в 17.30 состоится концерт гитарной музыки «Поющая струна» и мастер-классы, в 18.00 того же дня в «Хорошово» подведут итоги семейного квеста, посвященного Дню Победы, — отметили организаторы.
До 15 мая во дворце творчества будет работать тематическая выставка декоративно-прикладного творчества. Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» расположен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1. (ск)
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