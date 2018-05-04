Во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится награждение участников семейного квеста

Во вторник, 8 мая, в честь праздника Великой Победы во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» подведут итоги семейного патриотического квеста. Гостей ожидает насыщенная программа.

— 8 мая, в 17.30 состоится концерт гитарной музыки «Поющая струна» и мастер-классы, в 18.00 того же дня в «Хорошово» подведут итоги семейного квеста, посвященного Дню Победы, — отметили организаторы.

До 15 мая во дворце творчества будет работать тематическая выставка декоративно-прикладного творчества. Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» расположен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1. (ск)