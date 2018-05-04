Самые интересные летние лагеря в Костроме: какой выбрать?

Летние каникулы близко — где школьнику провести время весело и с пользой? Редакция KOSTROMA.TODAY выбрала самые интересные варианты.

IT-пространство «CODOLOGIA»

IT-пространство «CODOLOGIA» — это более 20 увлекательнейших занятий самых новейших направлений IT. Но ребёнок даже не поймет, что он учится, создавая свои 2D и 3D объекты, программируя 2D и 3D игры, мобильные приложения, работая в видеоредакторе. Он откроет свой собственный сайт-портфолио, создаст слайдшоу. Каждую неделю детей ждут развивающие IT-программы. Ребенок получит новые знания по программированию, которые обязательно пригодятся как в повседневной жизни, так и для занятий в школе.

Где?

Занятия будут проходить на территории IT-пространства «CODOLOGIA» по адресу: улица Лагерная, дом 15А. это удобная комфортная площадка для занятия программированием. Здесь есть все необходимое для обучения, полезного и увлекательного времяпрепровождения.

Когда?

Занятия будут разделены на несколько смен. В каждой из них ребенок найдет занятие по душе и интересам. 28 мая — 8 июня — «Спортивная смена». Во время нее дети будут создавать спортивные IT-проекты. 11-22 июня — «Биологическая смена». Ученики изучают биологию с помощью программирования. 25 июня-6 июля — «Географическая смена». Детей научат разрабатывать IT-проекты о разных континентах и странах. 9-20 июля — «Историческая смена». Участники погрузятся в исторические события через кодинг. 23 июля-3 августа — «Смена искусств». Детей познакомят с искусством с помощью цифровых технологий. 6-17 августа — «Смена физических явлений». Во время нее ребята будут познавать различные явления, воплощая их в IT-решениях.

Для кого?

Занятия в IT-пространстве «CODOLOGIA» будут полезны для детей в возрасте 7-15 лет, которые любят компьютеры. Профессиональные сотрудники научат ребят проводить время за компьютером не только с удовольствием, но и с пользой. В сменах могут участвовать дети с любым уровнем компьютерной грамотности. Для школьников, которые уже занимаются программированием, предусмотрены задания повышенного уровня сложности.

А перекусить?

Смены будут работать с 9 часов до 12 часов 30 минут, и детям обязательно предложат перекусить. В меню предусмотрен ароматный чай, конфеты и печенье.

Как попасть на смену?

Записать ребенка в смену можно по телефону 8-910-194-65-45. Идет набор в группы по 9 человек. Поэтому стоит поторопиться, чтобы оказаться внутри дружной и веселой команды.

Контакты

Кострома, улица Лагерная, дом 15 «А»

8 (910) 194-65-45 www.codologia.ru/kostroma

www.vk.com/club165031058

Лагерь «Страна Веселых каникул» на базе ЧОУ гимназии «Святой равноапостольной княгини Ольги»

Гимназия святой равноапостольной княгини Ольги основана в 1992 году. Это первая частная гимназия в Костроме. Гимназия является некоммерческим образовательным учреждением, имеет государственную лицензию и аккредитацию. Ежегодно здесь проводят летний лагерь, который дает детям множество новых возможностей и вселяет уверенность в себя.

Где?

Лагерь пройдет на территории гимназии по адресу: улица Козуева, дом 104А. Для отдыха детей оборудованы просторные комнаты для занятий, спальни для тихого часа, спортивный и концертный залы, сертифицированная столовая. Прогулки детей проходят на собственной закрытой территории с оборудованной спортивной площадкой и футбольным полем. Участников лагеря ждут интерактивные занятия английским языком, интересные знакомства с носителями иностранных языков, мастер-классы, квесты и различные экскурсии. В конце смены для родителей пройдет отчетный концерт, где каждый ребенок сможет проявить свои таланты и показать полученные в лагере знания английского языка.

Когда?

Пришкольный оздоровительный лагерь «Страна веселых каникул» начинает свою работу с 28 мая и пройдет в 3 смены, во время которых с детьми будут постоянно заниматься профессионалы и не дадут скучать. Каждая смена имеет свою тематику.

Время пребывания детей с 8-00 до 18-00 часов.

Для кого?

Провести каникулы в лагере приглашают детей в возрасте 6-13 лет. Родителям будет удобно привозить школьников в лагерь, благодаря его расположению — самый центр города и транспортная доступность.

А перекусить?

В лагере предусмотрено четырехразовое питание с учетом всех потребностей растущего организма. Детей будут кормить вкусно, сытно и полезно.

Как попасть на смену?

Чтобы попасть в лагерь, нужно позвонить по телефону: 51-35-23. Количество мест в сменах ограничено. При оплате до 15 мая действует льготная стоимость. Предусмотрены скидки для детей из одной семьи.

Лагерь получил положительное Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на предоставляемые услуги по организации летнего отдыха детей.

Контакты

Кострома, улица Козуева, дом 104 «А»

8 (4942) 51-35-23 www.gimn44.ru www.vk.com/club102396052

Школа танцев «Танцуют все!»

Школа танцев «Танцуют все!» — это современная и комфортная школа в Костроме для людей любого возраста. А летний лагерь — это шанс для ребенка познакомиться с единомышленниками, прокачать свои танцевальные навыки и узнать много нового на специально подготовленных мастер-классах. Лагерь ждет детей с любым танцевальным опытом. Как показал опыт предыдущих смен, многие ребята, которые никогда не занимались танцами, после лагеря начинают танцевать.

Где?

Лагерь для детей будет проходить на территории школы танцев «Танцуют все!» по адресу: улице Ленина, дом 49/76. В школе есть все необходимое для всех направлений танцев — уютные, просторные, светлые классы и профессиональные педагоги.

Когда?

Летний лагерь начинает свою работу с 4 июня. Первая смена «Приключения Незнайки» продлится до 15 июня. 18-29 июня будет работать смена «Алиса в стране чудес».

Третья смена «Ты супер: сыграй свою главную роль вместе с Территорией танца» посвящена кино. Она пройдет со 2 по 13 июля. Четвертая смена — «Битва хоров»: «Стань участником грандиозного вокального шоу». Она пройдет 16-27 июля. Во время пятой смены дети смогут почувствовать себя тайными агентами.

Лагерь-квест «Школа шпионов» пройдет с 30 июля по 10 августа. Научно-познавательная смена «Хочу все знать!» пройдет с 13 по 24 августа.

Во время смен детей ждут ежедневные экскурсии, мастер-классы и игры на свежем воздухе.

Для кого?

Лагерь от школы танцев «Танцуют все!» рассчитан на детей разных возрастов и интересов. Поскольку все смены тематические, каждый ребенок может выбрать для себя самую полезную и увлекательную. Можно посетить сразу несколько смен. В конце каждой смены для мам и пап проводятся отчетные концерты.

А перекусить?

Смена в лагере будет проходить с 9 до 17 часов, поэтому детей будут кормить. Предусмотрено сбалансированное двухразовое питание в кафе, учитывающее потребности растущего организма.

Как попасть на смену?

Чтобы записать ребенка в лагерь, нужно позвонить по телефону 301-998. Стоит поторопиться, потому что количество мест в сменах ограничено, а цена будет выше. Кстати, в начале смены родителям детей выдадут план-сетку: в ней будет видно, чем занимается их ребенок каждый час.

Контакты

Кострома, улица Ленина, дом 49/76 8 (4942) 301-998 www. t-vse.ru www.vk.com/lagerdeti44

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