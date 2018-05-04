Ранняя половая жизнь подростков — это плохо, очень плохо или нормально?

Давайте попробуем разобраться, каково влияние ранней половой жизни подростка на его здоровье и развитие, основываясь на мнениях специалистов, а не на субъективных взглядах — морально это или аморально. А затем уже родители смогут решить для себя, плохо это или хорошо именно для их ребёнка, а может быть, посчитают, что это — нормально. За каждым из этих решений последуют «оргвыводы» — или ничего не делать, или пытаться предотвратить, или отодвинуть на более поздний возраст начало ранней половой жизни подростка, несмотря на кажущуюся невыполнимость задачи. Действительно, явление это практически повсеместное. По социальным опросам, результаты которых выложены в Интернете, оказывается, что половина 15-летних девочек уже не девственницы, а среди 17-летних опрошенных подмосковных девушек таких нет вообще.

Чем чревата ранняя половая жизнь

С точки зрения сексопатологии ранняя половая жизнь считается девиантным (не норма) отклонением, если ещё не наступила полная физиологическая и половая зрелость: у девочек — до 15-16 лет, а у мальчиков — до 16-17 лет. Чтобы любить и жить полноценной сексуальной жизнью, психика человека должна быть зрелой. Подростки неспособны быть сексуальными альтруистами в силу высокого возбуждения и стремления побыстрее получить половую разрядку, поэтому неспособны на долгую прелюдию. Врачи говорят о том, что ранняя половая жизнь не ускоряет сексуальное развитие подростка, а напротив, может явиться причиной нежелательных последствий, которые переносятся во взрослую жизнь. Неудача первого сексуального опыта может привести к созданию у подростка комплекса неполноценности и появлению страха перед интимной близостью. Страх фиксируется и может напрочь отбить интерес к сексу во взрослой жизни или создать серьезные сексуальные проблемы. Сексопатологи рассуждают о том, что можно было бы не обращать внимания на эти интимные отношения подростков (да пусть делали бы, что хотят), но их следствием является вред для здоровья, который почти всегда проявляется рано или поздно. По статистике, 20% семей не могут иметь детей из-за того, что кто-то из партнёров или оба жили ранней половой жизнью. Среди подростков, вступающих в интимные отношения, распространяются половые инфекции, а поскольку они скрывают факт своего недомогания и не лечатся у врачей, то болезни приобретают стойкий хронический характер. Если подростки начинают жить половой жизнью, то провоцируется замедление роста и нарушается нормальное развитие и формирование подросткового организма. Действительно, каждый человек, и ребёнок в том числе, обладает каким-то конечным количеством энергии, которая тратится на жизнеобеспечение и развитие организма, да и учёба требует огромного количества усилий. Ранняя половая жизнь отнимает у организма подростка, в это время незавершённости развития (с 13 до 18 лет), чрезмерно много сил. Отметим, что когда развитие некой сферы жизнеобеспечения у человека не завершено, то при её эксплуатации эта сфера забирает у остального организма всё, что ей требуется. В результате чего у организма не хватает сил продолжать полноценное развитие, как физическое, так и интеллектуальное: подростки быстро устают, теряют интерес к учёбе и любознательность, которая отмечалась у них прежде. Часто девочки, будучи абсолютно не подготовленными к половым отношениям, просто уступают парню из-за боязни его потерять. У парней сексуальные отношения носят исключительно механистический характер — они не умеют любить духовно. Девочкам обычно бывает приятно, но оргазма они чаще всего не испытывают, а мальчики заканчивают свой процесс возбуждения почти сразу, и даже бывает, так и ни к чему не приступив. Так что же плохого во всём этом? Девочка, испытав боль, боится парней и во взрослой жизни получает сложности и проблемы в своей будущей семье. А если юноша из-за неудачи получает психологическую травму — то во взрослой жизни не может быть полноценным партнёром. Кроме этого, в силу неопытности, возможна нежелательная беременность, а ещё врачи говорят о том, что девочка может забеременеть даже до наступления менструаций. Рождение ребёнка или прерывание беременности является большим стрессом для взрослой женщины, а уж тем более для девочки. Сексопатологи считают, что полноценно человек готов к сексуальной жизни к 18-19 годам, поскольку именно к этому времени у человека формируется структура психики взрослого человека. Врачи считают, что до этого возраста подросток способен и потерпеть, иначе он может получить комплекс неполноценности, проблемы в сексе уже во взрослой жизни, а бывает, что и абсолютную невозможность построить полноценные отношения и создать семью. Начать половую жизнь подростка подталкивают не гормоны, а психологические факторы: влияние социума, т. е. информация из окружающего пространства и влияние сверстников. Мальчикам в таком юном возрасте нужен только сам процесс, а девочки же хотят ласки и внимания, т. е. отношений. Поэтому парни, получив то, что хотят, чаще всего бросают девочек и переходят к следующим партнёршам. Для девочек такой разрыв является большим разочарованием и поводом переживать. Мальчики, в свою очередь, могут получить психологическую травму из-за их сексуальной неудачи, поскольку они не могут ещё управлять своим организмом — гормоны не позволяют. А если девочка из-за этого станет подшучивать или насмехаться над партнёром и сравнивать с предыдущими её партнёрами? А если в силу своей неделикатности она начнёт рассказывать об этом сверстникам — тогда у парня будет серьёзный стресс вплоть до страха перед женщинами во взрослой жизни. Девочки же, когда их бросают ради других, перестают верить в нормальные отношения с противоположным полом — и это тоже может распространиться на взрослую жизнь. Видимо, всё же можно сказать, что это явление, половая жизнь у подростков, является фактором риска для здоровья молодого поколения, т. е. наших детей.

Можно ли предотвратить это явление?

Возраст с 13,5 до 18 лет, когда наблюдается начало половой жизни у подростков, соответствует трансформации структуры психики подростка в структуру психики взрослого человека. Подростки решают многие задачи взросления, в том числе и преодоление своих подростковых черт. Они осуществляют поиск себя, пробуя различные виды деятельности, в рамках которой и изменяют себя, чтобы стать личностью, взрослым человеком. Другими словами, у подростка после 13,5 лет как бы включается «внутренний двигатель», и он стремится стать таким взрослым, качества которого соответствуют его представлениям об этом. К 13,5 годам у подростка почти полностью складывается образ «Я-идеального», в который он помещает те черты и качества взрослого человека, которыми он хотел бы обладать, которые представляются ему необходимыми в его будущей жизни, например, уверенный, авторитетный. Для того чтобы эти черты оказались в его «Я-идеальном», они должны быть общепризнаны и не вызывать сомнения. Эти черты личности могут вызвать восхищение у подростка, поразить его восторгом, заинтересовать или просто эмоционально затронуть, например, такие как смелость, упорство, самоотверженность, честность. Критерием завершения процесса взросления является приближение качеств личности подростка к качествам «Я-идеальное». Это и есть то время, когда они становятся взрослыми, т. е. способными отвечать за всё вокруг, в том числе и за себя. Разумеется, в идеальном образе подростка присутствует такой атрибут, как сексуальность. Во все времена эта сфера жизни притягивала подростков, манила своей закрытостью. Стремясь стать взрослыми, они стараются опробовать и эту деятельность: и чтобы получить опыт и узнать, что это такое, а также чтобы быть «не хуже» своих сверстников. Разумеется, в их «Я-идеальном» присутствует обычно следующее — «взрослый человек занимается сексом», может быть, именно поэтому они так и стремятся этим заняться, а запрет на это снят в наше время. Родителям можно порекомендовать повлиять на подростка на этапе формирования его «Я-идеального» и внести необходимые коррективы в его представления об интимных отношениях, чтобы в его «Я-идеальном» оказалось следующее утверждение:

У человека полноценные интимные отношения начинаются с 18-19 лет, т. е. тогда, когда его психика станет психикой взрослого.

А как это можно сделать в реальности? Необходимо донести ему, эмоционально, чтобы быть воспринятыми, знания о тех опасностях, которым они будут подвергаться, если начнут заниматься сексом в раннем возрасте. Это то, о чём говорилось ранее: замедление или прекращение роста; появляющиеся сложности в учёбе, поскольку силы на интеллектуальную деятельность сокращаются; распространение половых инфекций, возможность забеременеть, а также риск получения психологических травм и даже потери возможности иметь детей. Раньше, до современной сексуальной революции, существовали некие внешние жесткие регуляторы, которые не позволяли, не рекомендовали, а то и просто запрещали подросткам вступать в интимные отношения. Это было мнение как общества, так и религии. Другими словами, в каждом конкретном сообществе соблюдались сложившиеся законы, устои и традиции. Это было выработано поколениями людей для сохранения стабильности общества, в том числе и для сохранения здоровья молодого поколения. А этот сложившийся порядок родителям оставалось только поддерживать в семье. Сейчас же, когда внешние регуляторы практически уничтожены, родителям надо самим, без помощи извне, заботиться о здоровье своих подрастающих детей. Известно, что «Я-идеальное» формируется под влиянием общества, в том числе и СМИ, родителей и сверстников. Сейчас влияние СМИ и Интернета — огромно, идёт практически чуть ли не открытая пропаганда ранней половой жизни: всё подробно показывается на экранах телевизоров, кроме этого, у подростков есть довольно свободный доступ к порнопродукции; да сверстники только и говорят о том, какие они умелые и сколько партнёров у них уже было, хотя врут по большей части. Из всех этих факторов воздействия на подростка родителям доступен только один — их собственное влияние. Только они в наше время могут как-то сдержать подростка в исследовательской деятельности в сфере интимных отношений. Это влияние может стать эффективным, если отношения в семье, родителей с детьми являются доверительными. Необходимо, чтобы у детей сохранилась возможность «слышать» пожелания и советы родителей, хотя бы такая, какой она была в раннем детстве. При этом надо научиться сокращать требовательные ноты в наших разговорах с детьми (по мере их взросления), давая им некую самостоятельность. Хотелось, чтобы дети видели в вас друга, который не предаст и не станет контролирующим органом, а подставит своё плечо в трудной ситуации.

Что делать, если это, вступление в половую жизнь, уже случилось

Если ваш ребёнок уже живёт половой жизнью или только попробовал, а у вас появились подозрения, то постарайтесь отвести девочку к врачу, не выпытывая у неё — девственница она или нет. Проинформируйте детей о том, как нужно предохраняться, расскажите о возможных половых инфекциях, о беременности и т. д. Может быть, подростки не знают, что они не обязаны давать партнёру всё, что тот захотел. Может быть, вы сочтёте возможным рассказать о том, что существуют, например, другие способы, кроме полового акта, снятия сексуального возбуждения. Кстати говоря, социально приемлемым и доступным для снятия такого возбуждения вариантом являются танцы. Можно посоветовать своим детям придумывать о своих сексуальных «подвигах», чтобы преодолеть давление сверстников, которые непомерно хвастаются своими сексуальными подвигами. Можно вспомнить фильм «На море», в котором 13-летние дети просят друг у друга разрешения наврать про их сексуальные отношения друзьям.

Не надо наносить дополнительных травм

Мы уже говорили о необходимости выстраивания доверительных отношений со своими детьми, что совершенно необходимо для того, чтобы дети не рвались из дома за теплом и вниманием к чужим людям. Кроме стремления быть с полюбившимся человеком, у подростка будет присутствовать ещё и желание создать вокруг себя атмосферу доброжелательности и любви. Дети могут искать замену своей семье. Мы же понимаем, что в таком юном возрасте это невозможно. Разочарования в любви у подростков будут только подчёркивать отчужденность в их собственной семье. Отношения доверия необходимы ещё и потому, что ребёнок в трудной, непонятной для себя ситуации сможет рассказать вам о своих проблемах и тем самым как-то решить их, а не загонять себя в безысходность, а потом и вас, заставляя менять жизнь в семье. Такими проблемами, не разрешимыми для него, могут стать: беременность, половые инфекции, а также психологические травмы. Можно рассказать об одном парне, который после своей несостоятельности в интимных отношениях оказался объектом насмешек да и просто травли: мало того, что девочка посмеялась над ним, но она ещё рассказала об этом одноклассникам. Парень же заявил, что ходить в эту школу не будет. А теперь он боится, что в новой школе об этом узнают и насмешки продолжатся. Результатом этого события может стать нарушение отношений с женщинами в его будущей взрослой жизни. Подростки иногда могут не понять, что они получили половую инфекцию, которую сразу необходимо лечить, а если и догадываются, то не идут к врачу, а советуются с друзьями и сами начинают приём антибиотиков. Самолечение, понятно, до добра не доводит. У подростка должна быть возможность поговорить об этом с родителями, чтобы вместе с ними обратиться к врачу. То же самое относится и к возможной беременности — девочке страшно рассказать об этом родителям, поэтому всё выясняется на позднем сроке беременности и выбора уже нет. Поскольку подросткам негде встречаться, то их интимные отношения происходят обычно дома, иногда это происходит в подъездах или на улице. Если подростков застают дома, то не стоит устраивать скандал с демонстративным выдворением партнёра вашего ребёнка из дома или даже обоих. Это огромный стресс для них — то, что их застали за этим взрослым занятием, а если это сопровождается ещё и скандалом, то событие становится просто катастрофой. Вы выпустили пар, возмущаясь таким поведением, а что изменится? Скорее всего, ваш ребёнок заниматься сексом не перестанет, но вы разрушите с ним отношения, возможно, навсегда. В таких ситуациях следует быть весьма деликатным, и выходить из них надо предельно осторожно. Сразу хочется сказать — а может быть, в этом есть и ваша вина. В чём она, ваша вина? Может быть, дома — скандалы, ругань, отсутствие внимания к подростку, может быть, вы сосредоточены на заботе о младшем ребёнке? Может быть, вы вовремя не рассказали подростку об опасностях ранней половой жизни или не научили ухаживать и дружить, просто вообще с ним об этом не говорили?..