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Чем занять ребенка в автомобиле
Аист на крыше
2 часа назад
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Аист на крыше
Многие дети в авто категорически отказываются спокойно сидеть или спать, а начинают капризничать и отвлекать маму-водителя. Этого допускать нельзя, и на помощь приходят всякие хитрости.
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