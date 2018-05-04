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Чем занять ребенка в автомобиле
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Чем занять ребенка в автомобиле 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Многие дети в авто категорически отказываются спокойно сидеть или спать, а начинают капризничать и отвлекать маму-водителя. Этого допускать нельзя, и на помощь приходят всякие хитрости.
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