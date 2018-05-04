В Красноярском крае появится первый летний лагерь для взрослых

Впервые на территории Красноярского края откроется летний лагерь для взрослых. Отметим, что проект появится за счёт президентского гранта, который выиграло Красноярское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество»

«Это настоящая школа для взрослых. Стать учеником может любой желающий — от студента до пенсионера. Каждый день для отдыхающих будут организованы занятия по разным направлениям: журналистика, туризм. экстремальное выживание и многое другое», — рассказывает руководитель проекта Оксана Прокопова.

Всего запланировано 3 смены — в июне, июле и августе по 14 дней. В каждой смене будет по 50 человек. Проживание в палаточном лагере «Ермак», доставка и питание — бесплатные. Подать заявку на участие можно до 7 мая включительно. Более подробную информацию смотрите в официальной группе географического общества.