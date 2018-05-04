4 мая в Мосгордуме открылась выставка «Победа в сердце, в памяти, в рисунках»

Московской городской Думе открылась выставка детских работ «Победа в сердце, в памяти, в рисунках», приуроченная к грядущему Празднику Победы.

Все дети являются особенными, но детей с проблемами здоровья называют «особенными» чаще других. На выставке представлены работы именно таких мальчиков и девочек — пациентов Научно-практического центра детской психоневрологии.

Открывала выставку директор НПЦ ДП, депутат Московской городской Думы Татьяна Батышева . В качестве гостей были приглашеныпредставители ветеранских организаций Западного административного округа, авторы рисунков и их родители.

— Удивительно, но данная выставка — заслуга одного нашего маленького пациента, — рассказывает Татьяна Тимофеевна. — В нашем центре есть замечательные творческие мастерские, в которых занимаются проходящие реабилитацию дети: рисуют карандашами и красками, лепят из пластилина, глины и многое другое! Один мальчик решил нарисовать работу для своего прадедушки, который принимал участие в Великой Отечественной Войне. Тогда педагоги предложили и всем другим ребятам подготовить работы к 9 мая. Буквально все детки сразу загорелись желанием, ведь у многих есть родственники, которые застали те годы: кто-то на фронте, кто-то на заводе, а кто-то был совсем ребенком. И героические семейные истории передаются из поколения в поколение.

Рисунки получались настолько искренние, живые, наполненные душой, что мы решили провести выставку и пригласить на нее тех людей, кто не понаслышке знает обо всех ужасах войны. Очень важно, что подрастающее поколение буквально с ранних лет чтит подвиг нашего народа, знает и гордится славной историей своих семей, с уважением относится к ветеранам и понимает, насколько ценен Мир без войны.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, ветераны задавали Татьяне Тимофеевне множество интересующих их вопросов, рассказывали о военных годах, обсуждали замечательные рисунки детей и делились впечатлениями о выставке.

В Московской городской Думе сложилась хорошая традиция проведения мероприятий, приуроченных к Великому празднику Победы. Разумеется, главными гостями становятся именно ветераны — те, благодаря кому этот день стал возможен.