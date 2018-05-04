Куда пойти с детьми в Москве в мае

Наконец-то стало тепло и хочется почаще выбираться с детьми из дома. Мы выбрали симпатичные места и события, на которые точно стоит обратить внимание.

События в Зеленой школе

Зеленая школа — это эко-пространство в Парке Горького, где дети могут научиться ухаживать за растениями, будут готовить пряники и пиццу, играть в настольные игры, учиться рисовать и лепить из глины на творческих мастер-классах. Родители в это время могут отойти по делам, выпить кофе или поработать.

День рождения Зеленой Школы

19 мая

Школе исполняется 6 лет, по этому поводу там весь день будут веселиться и устраивать сюрпризы (приходить можно с детьми любого возраста). А вечером с 18 до 20 часов будет дискотека.

Открытие общественного огорода

20 мая, 12:00-15:00

Общественный Огород — это место, где каждый городской ребенок сможет посадить и вырастить свой собственный урожай. В этом году можно будет вырастить: баклажан, капусту: белокочанную и цветную, перец, томаты черри, землянику, а также патиссон, кабачки, тыкву, бобы, горох, редиску, репу, свеклу, морковь, лук, чеснок, разные виду салатов и зелени.

Уже сейчас можно купить грядку, а в день открытия специалисты Зеленой Школы помогут ее засеять по всем правилам.

Спектакли в Мамином Садике Seasons

Спектакль «Ухти-Тухти»

5 мая, 10:00

Замечательный театр «СНАРК» показывает беби-спектакль по старой любимой книжке Беатрис Поттер . В конце обещают настоящую стирку с водой! Так что, лучше захватить малышам сменную одежду.

Спектакль «Ответственный ребенок. Часть первая»

12 мая, 11:00

Премьера спектакля по не так давно вышедшей детской книге поэтессы Веры Полозковой . Спектакль для малышей от трех лет, интерактивный — не нужно сидеть на месте, нужно подпрыгивать, много смеяться, читать и слушать настоящие хорошие детские стихи.

Трогательный спектакль «Я садовником родился. Часть вторая»

13 мая, 11:00

«Трогательный» — от слова «трогать». В этой постановке, в отличие от большинства других, можно и даже нужно прикасаться к реквизиту — ведь самое важное в этом спектакле — тактильные ощущения. Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик.

Каждый зритель получит реквизит и будет полноправным участником спектакля. Все вместе посадят цветы и деревья, будут порхать как бабочки и плавать как рыбы, узнают, звучит море и как поют птицы. А в конце можно будет собрать урожай.

Прогулки по Большому розарию

с 12:00 до 21:00

В Большом розарии парка «Сокольники» открылся новый сезон. Внутри — более 60 видов деревьев и кустарников и более сотни редких и необычных видов цветов.

В розарии всегда что-то цветет — этот фактор учитывался при выборе сортов растений. Так что, тут поочередно распускаются пионы и сирень, розы и чубушники, гортензии, флоксы и осеннецветущие многолетники.

Монстры на выставке «Пугающая бездна»

до 26 июля

В этом году Дарвиновский музей представляет зрителям четвертую выставку проекта MONSTERS, посвященную обитателям водной стихии.

На выставке можно будет узнать много-много интересных фактов о самых разных морских обитателях. Оказывается, самые крупные и страшные с виду акулы питаются мелким планктоном, а большинство видов пираний — растительноядны. Гигантские кальмары вовсе неопасны для людей, также не стоит опасаться четырехметрового осьминога Доффлейна, а вот к крошечным синекольчатым симпатичным осьминогам точно не нужно тянуть руки — они ядовиты. Красивые раковины — родной дом для смертельно опасных моллюсков конусов, а жгучие кораллы не напрасно получили своё название.

Кроме того, на выставке можно будет сложить пазл «Тезки», поиграть в настольную игру «Погружение» и выполнить творческое задание «Нарисуй свой страх!».

Лекция по астрономии и наблюдение планет в телескоп

21 мая, 20:00

Обсерватория Парка Горького проводит лекции «Величайшие открытия астрономии».

Физик Дмитрий Побединский, который помимо прочего делает научно-популярный канал на YouTube «Физика от Побединского», расскажет о самых значительных открытиях: начиная с Галилея и заканчивая вручением Нобелевской премии 2017 года за обнаружение гравитационных волн.

После лекции каждый сможет понаблюдать за небом в профессиональный телескоп, установленный в Обсерватории.

Музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города»

6, 13 и 20 мая

Московский детский театр эстрады ставит новый музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказочной повести А. Волкова. Юные артисты театра и их взрослые коллеги вместе расскажут полную приключений и чудес историю девочки Элли, которую ураганом унесло в волшебную страну.

Для знакомой и любимой всеми сказки выбрана новая и весьма необычная стилистика — бродячего цирка начала прошлого века. В итоге получился полноценный семейный спектакль, который будет интересен и взрослым, и детям старше 6 лет.

События от издательства «Самокат»

Симпатичное издательство «Самокат», которое выпускает одни из лучших детских книг в стране, почти каждую неделю делает у себя в магазинчике мастер-классы, а также постоянно устраивает встречи с писателями, иллюстраторами и переводчиками, организует детские спектакли.

Мастер-класс по ботаническому коллажу

6 мая, 11:00

В программе: весенний коллаж из красочных цветов и листвы. В процессе дети научатся выстраивать композицию, освоят разные графические техники, а также узнают о том, как устроено правополушарное рисование.

«Алиса в стране чудес». Встреча с переводчиком Евгением Клюевым

12 мая, 18:00

КЦ ЗИЛ

Недавно «Самокат» переиздал «Алису в стране чудес» и «Алису за зеркалом» в новом переводе писателя, поэта и мастера абсурда Евгения Клюева.

Существует более 20 переводов «Алисы в стране чудес» на русский язык, но классическим стал текст Нины Демуровой.

Евгений Клюев, известнейший переводчик и филолог, писатель, эксперт в литературе абсурда решил не конкурировать с кем бы то ни было, а сохранить максимальную верность первоисточнику, сохранив особенности ритма, языковых и логических игр Кэрролла. На презентации он сам расскажет много всего интересного о работе над книгой.

Иллюстрации к новой «Алисе» сделала голландская художница Флоор Ридер в технике граттажа. Голландское издание, кстати, получило множество наград, и «Алисы» с картинками Флоор Ридер сейчас вышли во многих странах мира.

Новую «Алису» можно будет купить на презентации.