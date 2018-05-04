Спасшим ребенка Росгвардейцам вручили благодарности

Также отличившимся сотрудникам 7 мая планируется вручить ведомственные награды.

В пятницу, 4 мая, в Кирове состоялась церемония награждения сотрудников вневедомсвтенной охраны, которые спасли ребенка из провала в земле, образовавшегося на территории детского сада. Премии и благодарности вручил начальник Управления Росгвардии по Кировской области.

Инцидент произошел 27 апреля. Во время патрулирования прапорщики Сергей Кокорин и Александр Адеков получили сообщение о том, что в детском саду ребенок провалился в яму с грунтовыми водами.

— Росгвардейцы первыми прибыли на место происшествия и приступили к спасению малыша, провалившегося в наполненную грунтовой водой глубокую яму. Сергей Кокорин обвязал себя веревкой, спустился в яму и, нащупав ребенка, взял его на руки, после чего Александр Адеков вытянул их обоих на поверхность, — сообщили в пресс-службе Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

После они передали ребенка сотрудникам скорой помощи.

Церемония прошла в рамках празднования 25-летия со дня образования мобильного отряда особого направления Росгвардии по Кировской области.

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