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Спасшим ребенка Росгвардейцам вручили благодарности
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Спасшим ребенка Росгвардейцам вручили благодарности 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Также отличившимся сотрудникам 7 мая планируется вручить ведомственные награды.
В пятницу, 4 мая, в Кирове состоялась церемония награждения сотрудников вневедомсвтенной охраны, которые спасли ребенка из провала в земле, образовавшегося на территории детского сада. Премии и благодарности вручил начальник Управления Росгвардии по Кировской области.
Инцидент произошел 27 апреля. Во время патрулирования прапорщики Сергей Кокорин и Александр Адеков получили сообщение о том, что в детском саду ребенок провалился в яму с грунтовыми водами.
— Росгвардейцы первыми прибыли на место происшествия и приступили к спасению малыша, провалившегося в наполненную грунтовой водой глубокую яму. Сергей Кокорин обвязал себя веревкой, спустился в яму и, нащупав ребенка, взял его на руки, после чего Александр Адеков вытянул их обоих на поверхность, — сообщили в пресс-службе Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.
После они передали ребенка сотрудникам скорой помощи.
Церемония прошла в рамках празднования 25-летия со дня образования мобильного отряда особого направления Росгвардии по Кировской области.
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