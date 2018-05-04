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Юных посетителей парка «Ангарские пруды» 8 мая научат мастерить из картона
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Юных посетителей парка «Ангарские пруды» 8 мая научат мастерить из картона 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
К празднику Победы в парке «Ангарские пруды» 8 мая состоится бесплатный мастер-класс по изготовлению Спасской башни из картона. Занятие проведут педагоги детского учреждения «Бэби-клуб».
Об этом сообщили в администрации клуба.
— Вместе с детьми мы будем мастерить поделки к 9 Мая — Спасскую башню с салютом из картона и синельной проволоки, — уточнил сотрудник администрации. — К участию приглашаются дети от двух до шести лет.
Юных участников с родителями будут ждать к 11.30. Получить подробную информацию, а также записаться на занятие можно по телефону 8 (915) 474-23-23.
Мастер-класс состоится на большой детской площадке у входа в парк «Ангарские пруды», который располагается по адресу улица 800-летия Москвы, дом 2, корп. 1. (мю)
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