«Золотой ключик» поставили в детском саду на 1-й улице Машиностроения

В корпусе дошкольного образования «Цветик-семицветик» школы № 1274 имени Владимира Маяковского в рамках Недели театра поставили сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Театр для ребенка — это всегда праздник, всплеск эмоций, настоящая волшебная сказка, где главным героем часто становится он сам. Театр доставляет детям много радости и удовольствия. В рамках плана воспитательной работы в подготовительной группе прошла Неделя театра. Дети показали родителям свои актерские способности при постановке сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино», — отметил представитель администрации.

Напомним, что отделение «Цветик-семицветик» расположено по адресу 1-я улица Машиностроения, дом 2\7, корпус 2. (мю)