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Более 24 тыс. школьников отдохнут этим летом в детских лагерях Новгородской области
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Более 24 тыс. школьников отдохнут этим летом в детских лагерях Новгородской области 

ТАСС 2 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Более 24 тыс. детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях и санаториях Новгородской области. Около половины организаций уже прошли проверку Роспотребнадзора, сообщили в пятницу ТАСС в региональном министерстве образования.
"Летом 2018 года планируется организовать отдых и оздоровление 24277 детей, это на 595 человек больше чем в прошлом году. Школьники поедут в загородные лагеря, санаторно-оздоровительные организации, профильные и палаточные лагеря. Региональный Роспотребнадзор уже выдал 162 заключения о готовности лагерей к работе", — сказал собеседник агентства, уточнив, что всего лагерей в Новгородской области 318.
Как уточнили в министерстве образования, цена путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году выросла на 504 рублей и составила 16191 рубль.
На основе данных прошлых лет также предполагается, что порядка 25 тыс. детей охватят другими видами отдыха и оздоровления: участие в слетах, многодневных походах, а также отдыхом за пределами области.
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